Fuck Hitler è un gioco gratis in cui si può torturare il dittatore tedesco in modo creativo

Disponibile su Steam Fuck Hitler, un gioco gratis in cui bisogna divertirsi a torturare Adolf Hitler nei modi più creativi possibili per vendicare gli eccidi che ha commesso quando era in vita.

Realizzato dagli stessi autori di Sausage Fiesta 2 e della serie Nudist Beach Survival Simulator, Fuck Hitler è un clone diretto di Fuck Putin, altro gioco di Tornado Games, ed è basato sulla fisica ragdoll. Tutto quello che bisogna fare nel gioco è personalizzare l'aspetto di Hitler e darsi al massacro, affettandolo con delle seghe circolari o delle svastiche e sparandogli con dei mitra.

Naturalmente si tratta di un titolo caratterizzato da un forte umorismo nero, con contenuti non proprio adatti a tutti. Se vi interessa, lo trovate andando sulla sua pagina Steam.

Questo non è certo il primo titolo a usare il dittatore tedesco in modo spregiudicato e carino. In effetti Steam è pieno di giochi dedicati, come Sex With Hitler 3D, che lo trasforma in una stella del porno sadomaso, Hitler Hates Anime, in cui combatte delle ragazze anime con un vibratore gigante, e Furry Hitler, una visual novel con protagoniste delle ragazze furry.