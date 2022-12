Naughty Dog: il nuovo gioco PS5 di Neil Druckmann sarà "strutturato come una serie TV"

Da un articolo pubblicato dal The New Yorker, apprendiamo che il prossimo gioco in esclusiva PS5 di Neil Druckmann, vice presidente di Naughty Dog, sarà "strutturato più come una serie TV" di qualsiasi altra cosa realizzata in precedenza dello studio e che per la trama è stata praticamente "allestita una stanza per gli sceneggiatori", come una grande produzione per il piccolo o grande schermo.

L'articolo si focalizza sul profilo di Druckmann e di come la serie HBO di The Last of Us potrebbe rompere le barriere tra videogiochi e Hollywood, nonché la tradizione dei pessimi adattamenti di videogiochi in film e show televisivi.

Secondo il New Yorker, ciò avverrà in parte per via di un cambio generazionale, dato che sempre più addetti al lavoro di Hollywood sono cresciuti giocando ai videogiochi. Inoltre è aumentato il flusso di talenti che si muove da un settore all'altro. Ad esempio, Naughty Dog ha assunto il premio Oscar Gustavo Santaolalla per la colonna sonora di The Last of Us e Halley Gross di Westworld per il sequel.

Neil Druckmann

Dall'articolo apprendiamo che anche l'approccio di Druckmann allo sviluppo dei videogiochi è cambiato e ha iniziato ad assumere sempre più persone che in precedenza lavoravano nel settore televisivo. Ad esempio pare abbia proposto al direttore della fotografia della serie HBO di The Last of Us di lavorare per Naughty Dog.

"Il suo prossimo progetto, ha rivelato, è un gioco "strutturato più come uno show televisivo" di qualsiasi altra cosa Naughty Dog avesse realizzato in precedenza, per il quale aveva fatto un passo molto insolito. Non stava infatti scrivendo la sceneggiatura da solo o con un solo partner. Stava allestendo una stanza per gli sceneggiatori."

Al momento non sappiamo praticamente nulla del nuovo progetto di Neil Druckmann di Naughty Dog. Tra i progetti dello studio forse non c'è un nuovo Uncharted, con la serie che a quanto pare verrà affidata a un altro team.