Morto Archer Maclean, autore di Dropzone e IK+

Ferale notizia quella della morte del grande Archer Maclean, geniale sviluppatore inglese, avvenuta il 17 dicembre 2022. Maclean fu attivo in particolare negli anni '80. A lui dobbiamo capolavori quali Dropzone, Jimmy White's Whirlwind Snooker e IK+, avanzatissimi per l'epoca, realizzati in modo impeccabile e capaci di sfruttare fino all'osso i sistemi su cui giravano.

I suoi ultimi giochi sono stati Archer Maclean's Mercury (2005) per PSP, di cui ha fornito l'idea originale, e Wheelspin (2009) per Nintendo Wii, che ha diretto, progettato e prodotto. Tra le sue passioni il recupero dei vecchi coin op.

Nel video seguente, potete sentirlo parlare della realizzazione dei suoi giochi di Karate.

Di seguito alcuni dei ricordi di molte delle personalità dell'industria inglese degli anni '80:

Nato nel 1962, McLean iniziò a manifestare interesse per l'informatica e l'elettronica già nei primi anni '70, quando era ancora un bambino. Acquisto il suo primo computer nella seconda metà degli anni 70, lavorando part-time. Il suo primo gioco, Dropzone, risale al 1984. Era ispirato nemmeno troppo velatamente a Defender e Stargate, due titolo che McLean amava, ma era programmato così bene e aveva una fluidità tale da affermarsi come capolavoro dell'epoca 8-bit, ancora oggi ricordato dagli appassionati.