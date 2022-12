Duke Nukem Forever: recuperato il prototipo del platform 2D cancellato risalente agli anni '90

Il Duke Nukem Forever, quello di 3D Realms mai arrivato sul mercato, aveva subito dei ripensamenti nella lavorazione praticamente da subito. Giusto in questo giorni l'hacker x0r_jmp ha pubblicato online il prototipo di un platform 2D che doveva seguire Duke Nukem 3D nella seconda metà degli anni '90.

Evidentemente lo studio di sviluppo voleva ritornare alle origini della saga (i primi Duke Nukem sono 2D), prima di realizzare un seguito 3D vero e proprio.

Il platform 2D avrebbe dovuto chiamarsi semplicemente Duke Nukem 4Ever. Diretto da Keith Schuler, lo sviluppo fu fermato a metà del 1996 e cancellato nel 1997, con il nome che è stato riutilizzato per il nuovo gioco 3D. La build (anzi, le build) reperita da x0r_jmp è giocabile e autoeseguibile grazie a DOSBox. Non vi forniremo il link da cui scaricare il prototipo perché il materiale dovrebbe essere coperto da copyright, ma seguendo la fonte non dovreste avere difficoltà a trovarlo.

Se vogliamo questo è l'ennesimo segno delle difficoltà nello sviluppo di Duke Nukem Forever, uno dei giochi più rinviati della storia, che infine è stato pubblicato da Gearbox Software, che ha comprato la proprietà intellettuale. Purtroppo quello arrivato sul mercato non è il Duke Nukem Forever che gli appassionati speravano.