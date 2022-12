Death Stranding 2 e un nuovo FPS Sony per PS5 in uscita nel 2024, secondo un curriculum

Secondo il profilo di Frank Aliberti, senior artist per il team Visual Arts di PlayStation Studios, Death Stranding 2 e un nuovo FPS in esclusiva per PS5 sarebbero entrambi in uscita nel 2024, in base a quanto risulta sul sito di ArtStation.

Ovviamente non possiamo prenderla come un'informazione certa e ufficiale, ma Aliberti è comunque parte di Visual Arts, dunque si tratta di una persona che lavora all'interno di PlayStation Studios che sta lavorando o ha lavorato ai progetti in questione.

Lo screenshot del profilo di Frank Aliberti con i progetti in sviluppo

I periodi di uscita potrebbero essere soltanto indicativi, tuttavia, per questo motivo l'informazione va presa con cautela.

Nel profilo del senior artist risulta anche Firewall Ultra, quest'ultimo in arrivo nel 2023 e con uscita piuttosto probabile nei prossimi mesi, considerando che dovrebbe essere piuttosto avanti nello sviluppo: si tratta di un gioco sparatutto sviluppato per PlayStation VR2, seguito di Firewall Zero Hour.

Al di là di Death Stranding 2, per il quale Visual Arts collabora con Kojima Productions, particolarmente interessante è la menzione al misterioso FPS di Sony PlayStation per PS5 a cui starebbe lavorando Aliberti e che dovrebbe arrivare nel 2024.

Possiamo supporre che si tratti del nuovo progetto in sviluppo presso Firewalk Studios, uno sparatutto in prima persona creato in esclusiva per PS5 e il cui sviluppo dovrebbe essere iniziato già nel 2021, come prima produzione tripla A in quest'ambito da parte del team in questione.

Non sappiamo se anche questo rientri nei progetti GaaS previsti da Sony PlayStation ma la cosa è probabile, considerando la grande quantità di titoli di questo tipo che la compagnia ha messo in cantiere per i prossimi anni. Attendiamo dunque di scoprire qualcosa di più al riguardo.