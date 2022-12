Epic Games Store: F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch è il gioco gratis del 26 dicembre 2022

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch è il gioco gratis disponibile su Epic Games Store per oggi, 26 dicembre 2022, all'interno dell'iniziativa di regali giornalieri che ha organizzato Epic Games anche per quest'anno in corrispondenza del Natale.

Anche per il gioco di oggi, qualche indizio poteva essere tratto dai simboli visibili sulla carta da regalo che copriva il titolo fino a qualche minuto fa e in effetti qualcuno aveva già previsto l'arrivo del titolo in questione.

Si tratta dunque di F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, titolo peraltro piuttosto recente e dunque sicuramente ben accetto come regalo di post-Natale.

Effettuare il download, come al solito, è semplicissimo: basterà visitare la pagina dei giochi gratis su Epic Game Store, cliccare sul banner di F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch e poi sul pulsante "Ottieni", effettuando naturalmente l'accesso alla piattaforma con le proprie credenziali. A quel punto il titolo entrerà nella nostra libreria e ci resterà per sempre.

Sviluppato da TiGames e pubblicato da BiliBili, il gioco in questione si presenta decisamente particolare, a partire dal suo protagonista, ovvero un coniglio antropomorfo e alquanto corazzato, impegnato in un missione per combattere un esercito robot. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch.

Protagonista del gioco è Rayton, un coniglio combattente reduce da una devastante guerra che la città di Torch City ha combattuto contro l'esercito invasore della Robotic Legion, perdendo rovinosamente. Ora si aggira per le strade della città in stile cyberpunk vivendo alla giornata, finché non si ritrova a dover tornare in azione.

L'arresto di un amico mette in moto gli eventi di F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, ma dietro questo si scopriranno numerosi retroscena legati alla gestione del potere nella città e al nuovo regime opprimente che vi è stato instaurato, incrementando progressivamente il livello della sfida.