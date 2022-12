ASUS ROG Flow X16: la recensione del convertibile 2 in 1 che guarda anche al gaming

Per questa recensione dell'ASUS ROG Flow X16 abbiamo ricevuto il modello senza GPU discreta, più debole quindi dal punto di vista delle capacità grafiche rispetto alle varianti superiori, ma comunque molto interessante per esplorare una fetta di mercato poco nota. L'AMD Ryzen 9 6900HS che rappresenta il cuore di questo 2 in 1 che punta in alto sul mercato, infatti, incorpora una GPU AMD Radeon Rembrandt con architettura RDNA 2 che gode di una potenza elevata rispetto alle precedenti soluzioni integrate e promette di cavarsela anche con titoli ad alto profilo grafico, seppure con qualche compromesso. E possiamo già dare per scontato un rovescio della medaglia da tenere in grande considerazione: avere una APU si traduce in un'autonomia ben lontana da quella tipica delle macchine con GPU discreta.

Caratteristiche tecniche

L'ASUS ROG Flow X16 in versione laptop

Il 2 in 1 ASUS ROG Flow X16 che ci è arrivato in redazione è equipaggiato con un AMD Ryzen 9 6900HS da 8 core e 16 thread, 16 GB di memoria DDR 5 e un SSD da 1 TB con collegamento PCIe 4. Non c'è, quindi, una GPU dedicata, ma il computer si affida alla AMD Radeon 680M integrata nella APU che ha inevitabili limiti, anche se non siamo di fronte a una GPU integrata qualsiasi. Il modello di punta delle Radeon 600M della famiglia Rembrandt, basata su architettura RDNA 2 e quindi dotata anche di capacità ray tracing, è pensata per garantire un'esperienza in gioco di buon livello in Full HD, anche se in verità parliamo di 1920 x 1200 pixel visto che il pannello touchscreen ha un rapporto 16:10.

La risoluzione del pannello che presenta anche un refresh rate di 165 Hz, va detto, arriva fino a 2560 x 1600 pixel, un valore molto difficile da sfruttare con una GPU integrata, ma è comunque una caratteristica da non sottovalutare. D'altronde parliamo di un dispositivo pensato anche per la sfera professionale, dove il processore a 8 core e 16 thread garantisce una potenza notevole per un laptop in grado di diventare un tablet. Inoltre, per chi ha a disposizione un budget superiore, è sempre possibile spendere qualcosa in più per avere il modello con GPU discreta oppure, pensando a un utilizzo intensivo da scrivania, è anche possibile investire sul modulo esterno ASUS ROG XG Mobile che permette di sfruttare a fondo una scheda video della famiglia GeForcer RTX 3000 utilizzando l'apposito connettore presente sulla linea Flow.

La connettività manca di Thunderbolt e Ethernet ma include due porte USB-C con funzionalità ricarica e DisplayPort

In questo caso, comunque, ci dobbiamo accontentare della GPU integrata a fronte di un prezzo di ben 2000€. Certo, nel pacchetto ci sono lo schermo touchscreen e il formato convertibile 2 in 1, entrambi elementi che vanno a gravare sui costi, ma le varianti con NVIDIA GeForce RTX 3060 sono reperibili a un paio di centinaia di euro in più. Detto questo, la AMD Radeon 680M è una soluzione piuttosto potente che fa leva su 12 core e sulle ottimizzazioni dell'architettura RDNA 2. Non a caso rappresenta un punto di svolta per le GPU integrate che fino a qualche anno fa non avrebbero avuto neanche la chance di far partire un gioco di ultima generazione. Questo senza contare l'evoluzione e la diffusione delle soluzioni di upscaling con l'FSR che, utilizzabile con svariate GPU a prescindere dal marchio, garantisce una marcia in più a tutte le schede di fascia bassa al netto di una perdita di qualità in molti casi trascurabile, almeno su schermi di piccole e medie dimensioni come quelli dei portatili.

E proprio parlando di display, qui ci troviamo di fronte a un hardware di qualità elevata, almeno su carta, che gode della nuova certificazione ASUS ROG Nebula e combina la tecnologia touch con 3 millisecondi di tempo di risposta, adaptive sync e caratteristiche elevate anche in termini di qualità dell'immagine. Il contrasto infatti, è superiore a quello tipico degli IPS con un rapporto 1200:1 che fa il paio con una luminanza di ben 500 nit. Inoltre la copertura del colore DCI-P3 arriva al 100% e non manca il bollino Dolby Vision HDR per uno schermo ben carrozzato anche in ottica professionale, laddove hanno un peso anche la certificazione Pantone e il supporto per la ASUS Stylus Pen, da acquistare a parte.

Sul bordo sinistro dell'ASUS ROG Flow X16 troviamo anche un lettore MicroSD

La dotazione del laptop ASUS include una batteria da 90 Wattora con Fast Charge, niente male vista la tipologia di dispositivo, e un impianto sonoro da ben quattro altoparlanti con Smart Amplifier e Dolby Atmos. Si fanno inoltre notare i tre microfoni con rimozione del rumore abbinati alla webcam integrata che pur limitata alla risoluzione 720p è di tipo IR e supporta quindi l'autenticazione biometrica di Windows Hello.

Per il resto la connettività si difende decisamente sia dal punto di vista del wireless, con WiFi 6E 802.11ax 2x2 e Bluetooth 5.2, sia dal punto di vista fisico con due porte USB-C 3.2 Gen 2 con funzionalità DisplayPort e ricarica, due porte USB-A 3.2, un lettore di MicroSD e l'ingresso per il modulo ASUS ROG XG Mobile già citato in precedenza Scheda tecnica ASUS ROG Flow X16