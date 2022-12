My Hero Academia: il cosplay di Mt. Lady da WhiteSpring con il costume da gigantessa

Tra i punti di forza di My Hero Academia c'è senza dubbio il suo variegato cast di personaggi, formato da un gran numero di eroi e villain pieni di carisma, che rappresentano per i cosplayer una fonte praticamente interminabile di ispirazione. Tra questi c'è chiaramente anche la gigantessa Mt. Lady, che possiamo ammirare nel cosplay di WhiteSpring.

Yu Takeyama, il vero nome di Mt. Lady, è una donna che sulle prime appare superficiale e più interessata a soldi e fama piuttosto che al bene del prossimo. Durante la storia di My Hero Academia però vedremo in azione il suo lato più eroico e altruista in più di un occasione. Il suo Quirk è "Gigantification", che come suggerisce il nome le permette di assumere delle dimensioni gargantuesche, fino a superare i venti metri di altezza. Da qui il nome "Mt. Lady".

Al cosplay di WhiteSpring non manca davvero nulla, con il costume che è stato ricreato in maniera impeccabile e include tutto, dalla folta chioma bionda, all'attillato costume da eroina di Mt. Lady, con tanto di mascherina e corna.

