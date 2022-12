Le esclusive PlayStation del 2023 e oltre: i giochi da tenere d'occhio

La fine dell'anno nel mondo dei videogiochi serve per due cose: tirare le somme degli ultimi dodici mesi e iniziare a pensare a quello che arriverà nei prossimi. Il 2023 già ora sembra denso di pubblicazioni, con tanti prodotti di qualità pronti a soddisfare i videogiocatori più differenti. In particolar modo, ora vogliamo analizzare una lista di dieci giochi (più uno, abbiamo un po' barato) che interesseranno ai giocatori PlayStation. In questo articolo dedicato alle esclusive PlayStation indicheremo giochi esclusivi a livello console, badate bene, quindi poco conta se l'opera arriverà anche su PC al D1 o successivamente. Inoltre, anche le esclusive temporali sono considerate valide. Precisiamo infine che non tutti i giochi hanno una data di uscita precisa e abbiamo preferito essere anche un po' ottimisti per poter parlare di più titoli possibili. Ovviamente, inoltre, le date di uscita possono cambiare in qualsiasi momento, quindi anche giochi confermati per il 2023 potrebbero essere spostati al 2024. Non perdiamo però altro tempo e vediamo quali sono i videogiochi esclusivi PlayStation del 2023 che tutti dovremmo tenere d'occhio.

Forspoken Frey, protagonista di Forspoken Data di uscita: 24 gennaio

Periodo di esclusività console: almeno 2 anni

Piattaforme confermate: PS5/PC Iniziamo con Forspoken, in arrivo a strettissimo giro. La nuova IP di Square Enix ci porterà in un mondo magico noto come Athia, nei panni di Frey. La ragazza viene dalla Terra e vorrebbe solo ritornare a casa, quindi si metterà in viaggio per trovare una soluzione. Dovrà però usare dei poteri magici - con l'aiuto di un bracciale parlante - anche per mettere fine al regno di terrore delle Tanta, matriarche divenute maligne, e fermare una piaga che trasforma umani e animali in mostri. Forspoken ha generato reazioni contrastanti tra i giocatori dopo la demo, a causa di un gameplay abbastanza particolare che non ha fatto clic per tutti: proprio questo contrasto d'opinione sembra però dimostrare che il gioco ha qualcosa di personale da dire. Vedremo in fase di recensione se la trama e il mondo di gioco saranno interessanti o se il gioco di Square Enix dovrà sostenersi con il puro gameplay.

Horizon: Call of the Mountain + The Burning Shores Horizon: Call of the Mountain Data di uscita: 22 febbraio (Call of the Mountain) | 19 aprile (The Burning Shores)

Periodo di esclusività console: per sempre

Piattaforme confermate: PS VR2+PS5 (Call of the Mountain) | PS5 (The Burning Shores) I premi mesi del 2023, in una certa misura, saranno dedicati alla saga di Guerrilla Games, Horizon. Il secondo capitolo, Forbidden West, è stato pubblicato nel febbraio 2022 e circa un anno dopo la saga si amplia con un gioco completamente nuovo: Call of the Mountain, ovvero un'avventura pensata per PS VR2. In questo nuovo titolo non saremo Aloy, la protagonista della saga principale, ma Ryas. Quest'ultimo è un ex Carja delle ombre condannato a unirsi a una spedizione per investigare su una nuova minaccia nel Dominio. Il viaggio lo porta a una montagna, dove incontrerà nuovi e noti personaggi, comprese anche varie creature robotiche. Inoltre, ad aprile 2023 potremo riprendere l'esplorazione dell'Ovest proibito grazie al DLC di Forbidden West: The Burning Shores. Sarà un'espansione esclusiva per PS5, anche se il gioco base è stato pubblicato su PS4. Considerando la qualità di The Frozen Wilds, DLC del primo capitolo, possiamo aspettarci un altro contenuto aggiuntivo di buon livello, pronto ad ampliare la lista di nemici e armi a disposizione di Aloy.

Final Fantasy 16 Clive, protagonista di Final Fantasy 16 Data di uscita: 22 giugno

Periodo di esclusività console: almeno fino al 31/12/23

Piattaforme confermate: PS5 Final Fantasy 16 sarà il secondo grande gioco di Square Enix in arrivo su PlayStation 5 in qualità di esclusiva. Anche in questo caso parliamo di un gioco d'azione in terza persona, anche se lo stile non potrebbe essere più diverso rispetto a Forspoken. Invece di open world e TPS magico, la nuova fantasia finale proporrà un sistema di combattimento ispirato a Devil May Cry, realizzato con il contributo di Ryota Suzuki, designer di Devil May Cry 5 e Dragon's Dogma. Dobbiamo ancora scoprire nel dettaglio come sarà gestito il mondo di gioco e l'esplorazione, ma sappiamo per certo che non sarà un grande open world, quanto più una serie di aree più o meno ampie da esplorare, forse sulla falsariga di Final Fantasy 12. La trama seguirà Clive, un nobile divenuto soldato e in grado di controllare potenti creature come Ifrit. Final Fantasy 16 sarà un gioco più violento e crudo rispetto ai capitolo precedenti della saga, ma solo perché l'obiettivo è creare una trama più realistica e naturale, non per shockare i fan.

Stellar Blade La protagonista di Stellar Blade Data di uscita: 2023

Periodo di esclusività console: per sempre

Piattaforme confermate: PS5 Stellar Blade era in precedenza noto come Project EVE. Questo gioco d'azione ci porta a Xion, l'ultima città dell'umanità, dove la nostra protagonista, Eve, si unisce al misterioso sopravvissuto Adam per salvare la Terra. Il termini di gameplay ci possiamo aspettare combattimenti ad alto ritmo, che richiederanno di deflettere e schivare colpi degli avversari, mentre si eseguono combo e si attivano abilità uniche. Sarà anche possibile personalizzare Eva con capacità aggiuntive, fondamentali per affrontare i boss più potenti. Gli amanti degli action in stile Devil May Cry dovrebbe trovare pane per i propri denti con Stellar Blade, soprattutto se amano uno stile più sci-fi. Il gioco sarà pubblicato direttamente da Sony Interactive Entertainment.

Marvel’s Spider-Man 2 Miles e Peter di Marvel's Spider-Man 2 Data di uscita: autunno 2023

Periodo di esclusività console: per sempre

Piattaforme confermate: PS5 Come il 2022 si concluso con God of War Ragnarok, anche il 2023 avrà la sua grande esclusiva first party PlayStation. Come recentemente confermato da Insomniac Games, Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile sul PS5 verso la fine dell'anno. Peter e Miles, questa volta insieme, torneranno a Manhattan per affrontare nuove minacce. Sicuramente vi sarà Venom, che abbiamo potuto vedere nell'unico trailer per ora pubblicato. Il precedente capitolo ha proposto molteplici nemici storici dell'Uomo Ragno, quindi non è impossibile che anche in questo caso vi siano altri volti che sosterranno il simbionte e il suo ospite. Sarà anche interessante capire in che modo saranno gestiti i due personaggi: potremo usarli liberamente? Vi saranno missioni dedicate e passeremo da uno all'altro secondo le fasi di trama? La verità è che per ora sappiamo molto poco sul gioco, ma la qualità dei precedenti ci rassicura sul risultato finale.

The Last of Us Fazioni 2 L'arwork di The Last of Us Fazioni 2 Data di uscita: potenzialmente il 2023

Periodo di esclusività console: per sempre

Piattaforme confermate: PS5 Naughty Dog è alquanto attiva in questi anni, soprattutto con The Last of Us. La saga è arrivata su PS5 con il discusso remake del primo capitolo, mentre il 15 gennaio avremo modo di vedere la serie TV di HBO. Il 2023 potrebbe però essere anche l'anno del nuovo gioco multigiocatore della saga. Per il momento non ha ancora un nome, ma viene comunemente chiamato Fazioni 2, ovvero un seguito della modalità Fazioni del primo capitolo in versione PS3. In realtà, però, non sappiamo quale sarà l'esatta struttura di questo nuovo titolo: possiamo solo supporre che sarà più massiccio rispetto a primo "capitolo". Per ora non abbiamo visto nulla se non un'immagine artwork, ma Naughty Dog ha promesso novità quest'anno: un annuncio a giugno e un rilascio nell'arco di pochi mesi non è certo, ma non è nemmeno impossibile.

Silent Hill 2 Piramid Head tornerà in tutto il suo splendore grazie al remake di Silent Hill 2 Data di uscita: 2023

Periodo di esclusività console: almeno un anno

Piattaforme confermate: PS5/PC Ci è voluto tanto tempo e i rumor e i leak si sono sprecati negli anni ma alla fine è successo. Silent Hill è pronto a tornare e lo farà in più modi, a partire da un remake del secondo capitolo. Konami sarà l'editore ma lo sviluppo è stato affidato a Bloober Team, team noto per Observer, Layers of Fears e The Medium. In termini narrativi dovremmo ritrovare il gioco noto ai fan, ma la grafica sarà completamente rifatta. Inoltre, le piattaforme moderne hanno permesso al team di creare una sola grande mappa senza caricamenti, così da rendere possibile un'esplorazione più fluida. Ci aspettiamo anche uno svecchiamento dell'interfaccia grafica, dei menù e magari di qualche meccanica di gioco, ma nel complesso dovremmo poter rivivere questo grande classico in tutto il suo splendore senza stravolgimenti o novità contenutistiche.

Final Fantasy VII Rebirth Cloud e Sephirot saranno importanti per Final Fantasy VII Rebirth Data di uscita: Inverno 2023

Periodo di esclusività console: non definito

Piattaforme confermate: PS5 Sarà proprio un anno pieno per Square Enix, visto che per la fine del 2023 (a meno di rimandi) sarà possibile giocare anche a Final Fantasy VII Rebirth, seguito del capitolo remake del 2020. Anche in questo caso sappiamo ancora poco sulla nuova avventura di Cloud & Co., ma possiamo aspettarci che verrà riproposta una struttura simile a quella del precedente titolo, soprattutto in termini di gameplay. Il sistema di combattimento potrebbe quindi essere un mix tra tempo reale e pausa tattica che rallenta il tempo per poter dare ordini ai vari personaggi. In termini di esplorazione, se dovesse rispettare la struttura del precedente, Final Fantasy 7 Rebirth dovrebbe essere lineare, con una serie di aree chiuse e di tanto in tanto qualche zona un po' più aperta dove completare missioni secondarie. Di certo, già dal primo trailer abbiamo potuto vedere una qualità grafica di prim'ordine.

Pacific Drive Pacific Drive Data di uscita: 2023

Periodo di esclusività console: non definito

Piattaforme confermate: PC/PS5 Vi piacciono i roguelike? Perché il team di sviluppo di Ironwood proporrà qualcosa di un po' di diverso dal solito. Invece di un gioco d'azione in terza persona, un tattico o uno gioco di carte, Pacific Drive proporrà un gioco di sopravvivenza in prima persona nel quale dobbiamo guidare un'automobile nel mezzo di un'anomalia spazio-temporale. Le escursioni in mezzo alla natura ci metteranno a confronto con sfide uniche e strane. Potremo fermarci, ricaricare le energie, potenziare la nostra auto e riprendere il viaggio per scoprire il mistero al centro dei cataclismi che si stanno abbattendo sulla regione. L'approccio al genere è per certo intrigante per la sua unicità e si tratta per questo di una delle esclusive indie più interessanti del 2023 per il mondo PlayStation.