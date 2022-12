Elden Ring: una mod rimuove ogni ostilità dal gioco, rendendolo un perfetto walking simulator

Una nuova mod di Elden Ring rende ogni nemico completamente inoffensivo, trasformando il souls-like open world di FromSoftware in un perfetto walking simulator.

La mod realizzata dall'utente rainergeis, intitolata "Peaceful Ring", fondamentalmente rimuove qualsiasi riga di codice che rende l'IA ostile. I nemici dunque non vi attaccheranno per nessuna ragione, neppure se li attaccherete.

Volendo nessuno vi vieta di fare una carneficina indiscriminata approfittando della mod, magari per vendicarvi dei torti subiti da alcuni dei boss del gioco. In ogni caso questa mod "pacifista" è pensata per chi magari vuole farsi un bel viaggio rilassante in Elden Ring e ammirare i paesaggi decadenti ma ricchi di fascino dell'Interregno senza doversela vedere con i pericolosi nemici del gioco.

Potrete scaricare la mod Peaceful Ring di Elden Ring su Nexus Mod, a questo indirizzo, dove troverete anche le istruzioni per installarla. Fondamentalmente una volta scaricato il file "regulation.bin", vi basterà trasferirlo nella cartella mod di ModEngine 2.

Di recente abbiamo visto due mod crossover di Elden Ring particolarmente interessanti, una con protagonisti i personaggi di One Piece e l'altra con i Pokémon di Scarlatto e Violetto.