Elden Ring: arriva la mod crossover con Pokémon Scarlatto e Violetto

Il modder ArestameJoker sta lavorando a una mod crossover per Elden Ring a tema Pokémon Scarlatto e Violetto, che siamo certi ridefinirà gli scontri tra allenatori e i rapporti tra umani e Pokémon.

La mod non è ancora in lavorazione e dunque al momento non è possibile ancora scaricarla, ma i lavori sembrerebbero procedere bene, come possiamo vedere nel trailer qui sotto.

Come possiamo vedere la mod sostituisce Torrente con il leggendario Koraidon e veste il Senzaluce e Melina come degli allenatori Pokémon, maa fa anche molto altro. Sostituisce ad esempio alcuni nemici umanoidi con altri allenatori e le creature dell'Interregno con dei Pokémon, come ad esempio Quaxly, Lechonk e Skeledirge. A quanto pare sarà possibile anche evocare in battaglia i nostri mostriciattoli preferiti tramite la Campana evoca spiriti.

ArestameJoker è anche l'autore della mod che sostituisce l'ex presidente USA Bill Clinton al SenzaLuce di Elden Ring, diventata celebre dopo gli avvenimenti dei The Game Awards 2022.

Sempre rimanendo in tema di mod per Elden Ring crossover, di recente è disponibile quella che introduce Luffy e i personaggi di One Piece nell'Interregno.