Elden Ring: una mod rimpiazza i nemici con i personaggi di One Piece

Continua il supporto dei modder a Elden Ring, che di mese in mese si sta arricchendo con utility e nuovi contenuti fantasiosi. Ne è un esempio la mod realizzata da MrMorritors3D a tema One Piece, che rimpiazza il Senzaluce con Luffy e i nemici e boss dell'Interregno con i personaggi dell'opera di Eiichiro Oda.

Grazie a questa mod dunque potrete affrontare Kizaru (al posto di Margit), Akainu (Godrick), Boa Hancock (Rennala), Lucci (Maliketh) e niente poco di meno che Gol D. Roger (Radagon), giusto per citare alcuni dei personaggi inclusi, con altri in arrivo nelle prossime settimane.

Se siete fan di One Piece dunque si tratta di un'ottima scusa per un'altra partita a Elden Ring e in tal caso se siete interessati, potrete scaricare la mod a questo indirizzo. Qui sotto invece trovate un trailer che illustra i contenuti inclusi.

Rimanendo in tema, Elden Ring è stato il gioco più finito, il più abbandonato e più aggiunto ai backlog del 2022, stando alle statistiche di HowLongToBeat.