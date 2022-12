Elden Ring il più finito il più abbandonato e il più messo nei backlog nel 2022 di HowLongToBeat

Elden Ring è il titolo più completato del 2022, almeno per i dati di HowLongToBeat, il sito che si occupa di raccogliere ed elaborare le statistiche dei gioco dichiarate volontariamente dagli utenti. Il titolo di FromSoftware è anche il più abbandonato, evidentemente per l'alta difficoltà, nonché il più messo nei backlog, quello che ha ricevuto più recensioni e il più lungo, con 107 ore di gioco medie.

Il più giocato e popolare è comunque God of War Ragnarok, mentre il gioco valutato meglio dagli utenti è The Last of Us Parte I. Interessante anche sottolineare quello giudicato peggio, ossia Diablo Immortal.

Dati di HowLongToBeat del 2022

Considerate che, a differenza di piattaforme come Metacritic o OpenCritic, come sottolineato i dati di HowLongToBeat sono forniti direttamente dagli utenti, quindi per certi aspetti sono poco indicativi, ad esempio per valutare le statistiche sulle piattaforme da gioco più utilizzate, dove è naturale che il PC domini, visto che è quella da cui è più facile inserire i dati sul sito.

Comunque sia, interessante anche scoprire quali sono stati i giochi più corti dell'anno, ossia Resonance of the Ocean, che dura ben 18 minuti e 47 secondi, Cave Crawler, che dura qualche secondo in più, ma rimane sotto ai 18 minuti, e How Fish is Made, che raggiunge i 21 minuti e 3 secondi medi. Per quando riguarda le speedrun, il gioco più usato è Stray, cui seguono Return to Monkey Islan ed Elden Ring, anche se con distacchi abissali.