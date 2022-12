The Division, il film potrebbe essere stato messo in secondo piano per colpa del COVID

Sono passati sei anni e mezzo da quando Variety ha riferito per la prima volta che un film di The Division era in produzione, ma ancora non abbiamo visto nulla della pellicola. Il motivo è stato discusso dalla produttrice Kelly McCormick in una nuova intervista a Discussing Film e, in breve, la colpa è del COVID.

McCormick ha dichiarato: "Ad essere onesti, quando il COVID è arrivato, abbiamo abbandonato il film di The Division perché ci sembrava un documentario. Nel senso che la storia tratta di questa epidemia che si verifica in tempo reale, dei pericoli che si verificano e dell'ansia che crea. È stato come dire: 'Wow, non è più divertente'."

"Abbiamo letteralmente dovuto affrontare tutto questo nella vita reale. Penso che potremmo ritrovare l'amore per questo film. È una IP così bella e quello che si potrebbe fare con l'immaginario di una squadra di agenti che arriva con quel tipo di prospettiva post-apocalittica è davvero incredibile, ma alla fine abbiamo lasciato perdere perché siamo stati colpiti dal COVID. Ho sentito dire che è stato messo in secondo piano, ma non ne sono sicura".

All'inizio del 2017, Ubisoft ha dichiarato che l'adattamento cinematografico sarebbe stato scritto e diretto da Stephen Gaghan (Traffic, Gold, Syriana), anche se la situazione è cambiata nel 2018, quando Variety ha dichiarato che il film di The Division sarebbe stato diretto da David Leitch (John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2, Fast & Furious: Hobbs and Shaw, Bullet Train).

In realtà sappiamo già che Rawson Marshall Thurber (Skyscraper, Red Notice) è il prossimo regista scelto da Netflix per il progetto dopo la partenza di Leitch. Tuttavia, Leitch avrebbe dovuto inizialmente rimanere come produttore.

Lo status del film di The Division rimane poco chiaro Ubisoft sta anche lavorando a serie televisive basate su Assassin's Creed, Driver e Skull & Bones.