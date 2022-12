Nintendo: ecco i titoli che i fan giapponesi vorrebbero trasformati in anime

Molti giapponesi vorrebbero vedere diversi franchise di Nintendo trasformati in anime. In particolare Splatoon, Xenoblade e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il risultato è emerso da un sondaggio condotto dal sito giapponese Anime Anime, cui hanno risposto 1.609 utenti. Delle dieci posizioni della classifica, cinque sono occupate da proprietà intellettuali di Nintendo, delle quali tre sul podio.

Splatoon Xenoblade The Legend of Zelda: Breath of the Wild Undertale Fire Emblem: Three Houses Animal Crossing Kingdom Hearts Minecraft Jack Jeanne Buddy Mission Bond

Gli intervistati, donne per il 60%, di diciannove anni o inferiori per il 55% e di vent'anni o più per il 25%, hanno scelto anche Animal Crossing e Fire Emblem: Three Houses tra i franchise della compagnia di Mario.

La presenza di Splatoon in prima posizione fa capire quando il franchise sia penetrato in Giappone, dove ogni uscita ottiene un successo enorme, terzo compreso, da mesi nella top 10. Segue Xenoblade, franchise meno venduto ma sicuramente capace di lasciare il segno in chi lo prova. Breath of the Wild arriva solo in terza posizione, risultato spiegabile con il fatto che comunque il gioco è uscito nel 2017.

Tra i franchise non di Nintendo, spiccano Undertale, Kingdom Hearts e Minecraft.