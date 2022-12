Pokémon Scarlatto e Violetto: Top 30 dei Pokémon preferiti dai giocatori giapponesi

Tramite GameWith, il pubblico giapponese ha recentemente votato il proprio Pokémon preferito di Pokémon Scarlatto e Violetto. Con 400 creature a disposizione, non è affatto facile scegliere, ma alla fine un vincitore è emerso: Tinkaton.

Tinkaton è un Pokémon Folletto e Acciaio introdotto in questa generazione. Si evolve da Tinkatuff a partire dal livello 38 ed è diventato virale per la contrapposizione tra l'aspetto dolce e fatato e il fatto che usi un enorme martello di metallo come arma.

Come potete vedere qui sotto, è il primo Pokémon in termini di numero di voti ricevuti. La classifica completa è composta come segue:

Tinkaton Clodsire Meowscarada Fuecoco Ceruledge Tatsugiri Sylveon Slither Wing Lucario Gardevoir Mimikyu Koraidon Gengar Sprigatito Pawmot Umbreon Maushold Miraidon Pawmi Glaceon Dragapult Garchomp Hydreigon Volcarona Charizard Luxray Eroeferreo Eevee Skeledrige Quagsire

La votazione ha avuto luogo dal 16 al 23 dicembre 2022 e in totale ci sono stati 177.829 partecipanti. Non si tratta quindi di una campione gigantesco, ma è comunque un modo per avere un'idea di cosa preferisce in linea di massima. Tinakton ha ricevuto oltre 7.400 voti, staccando di 1.600 voti la seconda posizione.

Diteci, in questo Top 30 dei Pokémon preferiti dal pubblico giapponese vi sono anche creature che avete amato giocando a Pokémon Scarlatto e Violetto? Oppure avreste votato nomi completamente diversi?

Interessante poi che Flamigo il fenicottero, l'arma più potente degli speedrunner, non appaia in questa lista.