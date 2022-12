Cosa giocherete a Capodanno? Il 2022 si conclude, guardacaso, proprio con un fine settimana e dà il via a un 2023 pieno di promesse per chi nutre la passione per i videogiochi, con una serie di uscite clamorose fra quelle già annunciate e tante sorprese ancora in arrivo nei prossimi mesi, senza dubbio.

Naturalmente in quest'ultima settimana non è uscito nulla di rilevante, dunque immaginiamo che un'eventuale sessione di gioco fra oggi e domani verrà spesa per infliggere un poderoso attacco ai nostri giganteschi backlog. Ebbene, quale titolo si presta meglio per essere cominciato o ripreso o rigiocato? E perché proprio Elden Ring?

In realtà lo dicono le statistiche: Elden Ring è stato il più finito, il più abbandonato e il più messo nei backlog del 2022, e chi di voi ha ancora una conto aperto con il soulslike di FromSoftware potrebbe decidere di regolarlo proprio fra oggi e domani. Non è forse vero che chi muore a Capodanno muore tutto l'anno? Su, datevi una grattata e continuiamo a chiacchierare.

Un altro candidato eccellente per questa due giorni di fuoco, cenone e conseguenze del cenone permettendo, può essere senz'altro The Witcher 3: Wild Hunt, specie ora che ha ricevuto l'aggiornamento next-gen su PC, PS5 e Xbox Series X|S: l'epica avventura di Geralt di Rivia non è mai stata così bella da vedere e da giocare, quindi cosa state aspettando?

Un recupero importante per Capodanno può essere anche The Last of Us Parte 1: si è parlato tanto di questo remake e di come sia stato posizionato in maniera un po' bislacca dal punto di vista del prezzo, ma complici alcune promozioni potreste averlo recuperato e magari proprio nelle prossime ore ve lo rigiocherete.

Del resto mancano ormai pochi giorni al debutto della serie TV con Pedro Pascal e Bella Ramsey, quindi perché non accompagnare nuovamente Joel ed Ellie nel loro tumultuoso viaggio, in un'America devastata dalla diffusione di un fungo che ha trasformato la maggior parte delle persone in feroci mutanti?

Di potenziali recuperi eccellenti, ad ogni modo, siamo letteralmente pieni: da God of War Ragnarok a Horizon Forbidden West, da Xenoblade Chronicles 3 a Mario + Rabbids: Sparks of Hope, da Pentiment a High on Life, da A Plague Tale: Requiem a Stray, da Marvel's Midnight Suns a The Callisto Protocol... cosa giocherete a Capodanno?