Lightyear: il regista di Toy Story è stato molto critico nei confronti del film

Il regista di Toy Story ha avuto qualche problema con il modo in cui è stato realizzato Lightyear. Secondo un nuovo rapporto di Puck, John Lasseter sarebbe stato molto critico nei confronti del lavoro di Angus Maclane su Lightyear. Lasseter ovviamente non ha più voce in capitolo visto che ha lasciato Disney per Skydance.

Anche Tim Allen, voce inglese di Buzz in Toy Story ma non in Lightyear, ha commentato la sua assenza da Lightyear prima dell'uscita del film. Ha anche parlato con Extra della sua performance al botteghino: "Letteralmente, la risposta breve è: sono rimasto fuori da questa storia perché non ha nulla a che fare con me, come ho detto molto tempo fa, ne abbiamo parlato molti anni fa, è venuto fuori in una delle sessioni. Ho detto che sarebbe stato un film divertente e così è stato, ne abbiamo parlato. Ma la squadra che ha realizzato i primi quattro film non è... Questo è un team completamente nuovo che non ha nulla a che fare con i primi film e, come ho detto, pensavo che fosse un live-action. Quando hanno detto che stavano facendo un live-action, significava che si trattava di esseri umani veri, non di una cosa animata".

Ha aggiunto: "In realtà, (Tom) Hanks e io, beh, non c'è Buzz di Toy Story senza Woody ..... [...] Questo è ciò che è stato creato nel 1997, sembrava essere una grande storia d'avventura e, come vedo, non è una grande storia d'avventura. È una storia meravigliosa, ma non sembra avere alcun legame con il giocattolo". Ricordiamo che Tom Hanks è la voce inglese di Woody.

Ecco come Disney ha descritto il film d'animazione: "Da Disney e Pixar arriva un'avventura fantascientifica animata - la storia definitiva delle origini di Buzz Lightyear (voce di Chris Evans), l'eroe che ha ispirato il giocattolo. "Lightyear" segue il leggendario ranger spaziale in un'avventura intergalattica insieme alle ambiziose reclute Izzy, Mo e Darby e al suo compagno robot Sox. Quando questo equipaggio eterogeneo si imbarca nella missione più difficile, deve imparare a lavorare come una squadra per sfuggire al malvagio Zurg e al suo esercito di robot che non sono mai lontani".