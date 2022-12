Amnesia: The Bunker, un nuovo teaser trailer per il survival horror

Amnesia: The Bunker si mostra con un nuovo teaser trailer pubblicato da Frictional Games. Ultimo capitolo della celebre serie survival horror, il gioco farà il proprio debutto a marzo 2023 su PC, PlayStation e Xbox, in quest'ultimo caso senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Game Pass.

Annunciato all'inizio di questo mese, Amnesia: The Bunker proverà a innovare la formula donando parecchia libertà d'azione al giocatore, limitando al massimo gli eventi predeterminati e dando vita a tutta una serie di situazioni imprevedibili sul fronte del gameplay, allo scopo di creare uno stato di tensione costante.

Come si vede anche nel teaser, l'ambientazione di questo capitolo di Amnesia sarà decisamente particolare: un bunker della prima guerra mondiale, che ci troveremo a esplorare al comando di un soldato francese che ha perso la memoria e sente che attorno a lui si muovono creature misteriose e malvagie. Sono solo nella sua mente?

Amnesia: The Bunker sarà dotato di una struttura semi-open world e ci chiederà di scoprire cosa sia accaduto agli altri soldati e cosa si nasconda nel misterioso sotterraneo che fa da scenario all'esperienza. Qualcuno vi ha condotto degli esperimenti? Di chi si tratta, e perché l'ha fatto? Riusciremo a scoprire la verità e a restare in vita per raccontarla?

Il gioco vanterà nemici che reagiscono alle nostre azioni, interazioni sofisticate con l'ambiente, un sistema di looting e crafting per la costruzione di oggetti necessari alla sopravvivenza del protagonista ed enigmi caratterizzati da soluzioni multiple.