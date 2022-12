Dead Island 2: Los Angeles è l'ambientazione giusta, il terzo sviluppatore non ha voluto cambiare

Dead Island 2 è passato di mano in mano nel corso degli anni e, per forza di cose, il gioco ha subito una serie di modifiche, ma c'è qualcosa che non è stato mai modificato: l'ambientazione. Dead Island 2 è ancora ambientato a Los Angeles, in California, l'area rivelata nel primo trailer del gioco nel 2014.

Ricordiamo che la prima iterazione di Dead Island 2 è stata affidata allo sviluppatore di Spec Ops: The Line, Yager, poiché lo sviluppatore di Dead Island, Techland, si era separato dalla proprietà per dedicarsi a Dying Light. Deep Silver ha poi affidato lo sviluppo del gioco a Sumo Digital, sviluppatore di LittleBigPlanet 3, nel 2016, ma poi, nel 2019, Deep Silver ha annunciato che Dambuster Studios (lo sviluppatore di Homefront: The Revolution) si sarebbe occupato di Dead Island 2. E questo studio sta lavorando al gioco dal 2018.

Stenton di Dambuster Studios ha affermato, quando gli è stato chiesto dell'ambientazione: "Non ricordo che ci siano state molte discussioni sul fatto di fare qualcosa di diverso da Los Angeles. Credo che per noi fosse importante concentrarci sul gioco... sul combattimento e anche sull'ambientazione. Los Angeles è un luogo così fantastico e iconico che non ci è sembrato necessario inserire altre aree".

Stenton sta probabilmente alludendo al logo originale del gioco, svelato per la prima volta nel 2014. La D di "Dead" rappresenta il Golden Gate Bridge, il simbolo di San Francisco. Dambuster Studios ha detto che Dead Island 2 si svolgerà esclusivamente a Los Angeles, quindi non si deve sperare che il logo sia un riferimento a una mappa aggiuntiva basata su San Francisco o su altre località della California.

Vi segnaliamo anche che sono stati svelati due personaggi, la punk Dani e lo spogliarellista Ryan.