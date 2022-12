Dead Island 2: svelati due personaggi, la punk Dani e lo spogliarellista Ryan

Dead Island 2 proporrà sei personaggi controllabili dal giocatore, ma inizialmente ne abbiamo visto solo uno: Jacob. Ora, finalmente, abbiamo modo di scoprire altri due: Dani e Ryan. L'informazione arriva da Game Informer.

Dani è cresciuta in Irlanda in una famiglia molto tradizionale. Essendosi sempre distinta e sentendosi fuori posto, ha iniziato a frequentare i gruppi punk della sua città natale e ha trovato maggiore conforto in questi ambienti non tradizionali. Appena ha potuto, si è trasferita a ovest e, non amando il freddo, è finita in California dove ha scoperto la passione per il roller derby. È abituata a essere onesta e schietta, a dire alle persone esattamente ciò che pensa e a non essere controllata da nessuno.

Anche lei, come tutti gli altri personaggi, inizia con due abilità, che possono essere modificate e adattate man mano che si procede nel gioco. Le sue sono Thunderstruck, che fa sì che "gli attacchi pesanti rilascino una potente esplosione al momento dell'impatto", e Bloodlust, che fa sì che "Dani [recuperi] salute dopo una rapida successione di attacchi".

Ryan, di Dead Island 2

Ryan, invece, è una personalità molto più rilassata. Descritto come una persona normale nella maggior parte dei casi, era incerto su cosa fare della sua vita dopo il liceo. Passando da un lavoro all'altro, la gente gli diceva che era abbastanza bello per fare lo spogliarellista, cosa che lui ha provato, non per necessità, ma per pura curiosità. Alla fine è stato un successo, così Ryan indossa un'uniforme da pompiere quando inizia il gioco. È sarcastico e piuttosto cinico, ma è una brava persona con una missione nobile: deve salvare il suo fratellino dall'inferno di Los Angeles.

Ryan è resistente come un carro armato. Le sue abilità sono la Retaliation: "Ryan ottiene un moderato incremento di forza quando usa blocco o schivata per evitare un attacco" e Seesaw: "Ryan recupera salute ogni volta che abbatte uno zombie".

Gli autori di Dead Island 2 hanno spiegato come mai è ambientato a Los Angeles, che non è un'isola.