Final Fantasy 16: novità in arrivo nel 2023 confermate dall'account ufficiale

Final Fantasy 16 arriverà a giugno 2023, ma prima di allora ci saranno altre presentazioni che sveleranno nuovi dettagli sull'avventura d'azione RPG. A confermalo è l'account ufficiale del gioco.

Come potete vedere poco sotto, l'account ufficiale Twitter di Final Fantasy 16 ha fatto gli auguri per la fine dell'anno e ha confermato che alcune novità saranno svelate nei mesi a venire, man mano che l'uscita del gioco si avvicina.

L'immagine condivisa insieme al testo è invece un vecchio artwork che mostra - in ordine - Joshua, Clive e Jill.

Ricordiamo che Clive sarà il protagonista del gioco, mentre Joshua è il fratello minore, probabilmente centrale per le vicende che daranno il via alla trama. Jill, invece, è una specie di ostaggio, parte dell'accordo di pace tra Rosaria (regno di Joshua e Clive) e i territori del Nord, da dove proviene la ragazza. Jill è cresciuta con la famiglia reale di Rosaria ed è in confidenza con il protagonista.

Al momento non sappiamo ancora molto sul gioco, soprattutto per quanto riguarda il lato più esplorativo e la gestione del mondo e delle mappe. Sappiamo che non sarà un open world, che è classificato come un gioco 18+ per i suoi temi violenti (ma non fini a se stessi) e che la longevità della trama dovrebbe essere intorno alle 35 ore, che raddoppieranno grazie ai contenuti extra. Il sistema di combattimento di Final Fantasy 16, invece, sarà molto action, grazie al supporto del designer dei sistemi di Dragon's Dogma e Devil May Cry 5.

Final Fantasy 16 sarà disponibile su PS5 come esclusiva temporale a partire dal 22 giugno 2023. Secondo gli autori, inoltre, Final Fantasy 16 mostrerà la potenza di PS5.