Stan Lee, un trailer annuncia il documentario in arrivo su Disney+

Marvel Entertainment ha annunciato con un trailer il documentario dedicato a Stan Lee che sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ nel corso del 2023. Il reveal è avvenuto non a caso nel giorno in cui l'autore avrebbe compiuto cento anni.

Nato il 28 dicembre del 1922, Stanley Lieber è noto soprattutto per aver dato vita alla stragrande maggioranza dei personaggi Marvel che oggi affollano non solo i fumetti della Casa delle Idee, ma anche le sale cinematografiche e i videogiochi, come ad esempio l'atteso Marvel's Spider-Man 2, in uscita il prossimo autunno.

Creazioni che Lee ha realizzato sempre in collaborazione con artisti leggendari del calibro di Jack Kirby, Steve Ditko, Joe Simon, Bill Everett, Don Heck, sebbene sulla questione della paternità dei vari supereroi Marvel ci siano state negli anni parecchie polemiche e discussioni.

Come si può vedere nel video, il documentario includerà probabilmente i retroscena relativi ai tantissimi cameo che hanno visto Stan Lee comparire nelle produzioni cinematografiche dei Marvel Studios.

Una scelta non casuale, visto che l'autore ha speso tantissimi anni della sua lunga carriera nel tentativo di portare i suoi personaggi sul grande schermo, donando loro una popolarità che potesse andare ben oltre quella delle pagine dei fumetti.