Offerte Amazon: Mario+Rabbids Sparks Of Hope Gold Edition al minimo storico, include il Season Pass

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Mario+Rabbids Sparks Of Hope Gold Edition, ovvero gioco base più Season Pass. Lo sconto segnalato è di 31.51€, ovvero del 34%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questa versione del gioco è 91.49€. Il prezzo è il più basso mai proposto per questa versione sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Mario+Rabbids Sparks Of Hope Gold Edition include il gioco base e il Season Pass, con tutti i DLC previsti, tra cui contenuti narrativi con un nuovo personaggio, nuove missioni e battaglie aggiuntive. Include anche la raccolta Prestigio galattico: tre skin per armi esclusive ed elegantissime, da sbloccare immediatamente.

Mario+Rabbids Sparks Of Hope

