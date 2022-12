Giochi in uscita a gennaio 2023 su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch

L'anno appena cominciato promette di essere davvero spettacolare per gli appassionati di videogiochi, con una valanga di produzioni di grandissimo spessore che faranno il proprio debutto su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch a partire già da gennaio 2023. Ebbene, già nel primo trimestre potremo avere un assaggio di cosa ci attende. Fra i giochi in uscita questo mese spiccano infatti l'atteso remake di Dead Space, il survival horror sci-fi per eccellenza, e l'interessante Forspoken, l'action adventure ambientato in un mondo pieno di insidie e di magia. Fire Emblem Engage donerà alla celebre serie Nintendo un nuovo capitolo, mentre One Piece Odyssey ci coinvolgerà in un entusiasmante viaggio insieme alla ciurma di Monkey D. Rufy. E non dimentichiamoci l'accesso anticipato di Inkulinati!

Dragon Ball Z: Kakarot Dragon Ball Z: Kakarot, Goku esplora l'ampio open world del gioco in versione next-gen In uscita su PS5 e XSX il 13 gennaio Forte del successo riscosso sulle piattaforme di precedente generazione, Dragon Ball Z: Kakarot si prepara a gennaio a esordire anche su PS5 e Xbox Series X|S con una versione migliorata dell'esperienza, scaricabile gratuitamente dai possessori della versione PS4 e Xbox One. La nuova edizione dell'action RPG firmato CyberConnect2 vanta un'effettistica notevolmente potenziata e un frame rate ancorato ai 60 fps, per un'azione mai così fluida e spettacolare. Novità senz'altro gradite per ripercorrere in maniera ancora più coinvolgente la storia di Goku, raccontata nel gioco in un ricco contesto open world a partire dall'arrivo di Radish e poi via via con i vari archi narrativi che hanno visto il Saiyan affrontare Vegeta e Nappa, quindi Freezer e Cell, per arrivare infine al furioso scontro con Majin Bu. Avete letto la nostra recensione di Dragon Ball Z: Kakarot?

One Piece Odyssey One Piece Odyssey, Rufy si prepara a colpire un nemico bestiale In uscita su PC, PS5, PS4 e XSX il 13 gennaio L'ultimo tie-in tratto dal popolarissimo manga di Eiichiro Oda, One Piece Odyssey tenta la strada degli RPG giapponesi con un'avventura in cui Rufy e la sua ciurma finiscono nel mezzo di una violenta tempesta in mare aperto e si ritrovano naufraghi su di un'isola tropicale piena di insidie e nemici da affrontare. Al comando dei vari componenti della squadra, potremo esplorare questo luogo e scoprirne i tanti segreti. Il solido sistema di combattimento a turni del gioco riprende quello di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta, e non è certo un caso se consideriamo che il team di sviluppo di Odyssey è lo stesso che ha realizzato il titolo di Square Enix. Alcuni espedienti narrativi ci vedranno inoltre entrare in una sorta di dimensione onirica in cui ci troveremo a lottare con i più grandi antagonisti della serie! Ulteriori dettagli nel nostro provato di One Piece Odyssey.

Fire Emblem Engage Fire Emblem Engage, alcuni dei personaggi del gioco In uscita su NSW il 20 gennaio Fire Emblem Engage punta su di un approccio davvero entusiasmante per i fan della serie. Protagonista del gioco è infatti Alear, incarnazione di un Drago Divino che si risveglia dopo un lungo sonno per difendere il continente di Elyos dalla minaccia della sua nemesi, un Drago Maligno che può essere fermato solo ricorrendo alla potenza degli Emblemi, ovverosia gli eroi della saga di Fire Emblem: da Marth a Celica, da Sigurd a Lyn, da Ike a Roy e molti altri ancora. Un manipolo di personaggi che si troverà a interagire per la prima volta, unendo le forze per affrontare un nemico talmente forte da richiedere questa sorta di crossover alla Super Robot Wars. Come abbiamo scritto nel nostro speciale su Fire Emblem Engage, il risultato finale promette davvero di essere il paradiso del fanservice per chi ama questo brand.

Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise, una spettacolare sequenza di combattimento In uscita su PS5, PS4, XSX e XOne il 20 gennaio L'ultima incarnazione dello straordinario gioco di caccia di Capcom approda anche su PlayStation e Xbox con Monster Hunter Rise, un episodio che, pur non potendo contare sulla struttura open world di Monster Hunter: World, ripiega su di una formula tradizionale ma ugualmente ricca di interessanti novità, come la possibilità di cavalcare alcuni mostri e ricorrere a una sorta di rampino per arrampicarsi sulle superfici, donando così un'inedita verticalità all'esperienza. Nella nostra recensione di Monster Hunter Rise abbiamo parlato di come l'impianto si riveli fin da subito solidissimo ed entusiasmante, grazie a un gameplay ancora più divertente, forte di nuove meccaniche che aggiungono ulteriore spessore al gioco, e a un gran numero di creature inedite a cui dare la caccia per la conquista del prezioso loot necessario a fabbricare nuovo e più potente equipaggiamento.

Forspoken Forspoken, Frey usa il potere del fuoco contro un nemico In uscita su PC e PS5 il 24 gennaio Forspoken racconta la storia di Frey Holland, una ragazza newyorkese che si ritrova inspiegabilmente proiettata in un mondo misterioso, Athia, da cui sembra impossibile fuggire. Grazie a un bracciale senziente, Cuff, la protagonista del gioco acquista la capacità di usare la magia per affrontare le mille insidie di questo scenario tanto suggestivo quanto pericoloso, devastato da una forza oscura che ha trasformato gran parte degli uomini e degli animali in feroci mostri. Determinata a difendere gli ultimi abitanti di Athia, Frey dovrà mettere da parte i suoi interessi e l'idea di tornare a casa, puntando invece a raggiungere l'origine del male per debellarla una volta per tutte. Un incipit senza dubbio affascinante per l'action adventure di Square Enix, che abbiamo provato in anteprima a Londra e che sembra vantare un gameplay in crescendo, che migliora man mano che si procede nella storia.

Dead Space Dead Space, il protagonista colpice un Necromorfo In uscita su PC, PS5 e XSX il 27 gennaio A quattordici anni di distanza dall'esordio della serie creata da Visceral Games, Dead Space torna con un remake che punta a rilanciare il franchise e a catapultarci nuovamente nell'incubo sci-fi a base di stazioni spaziali, creature aberranti e un misterioso culto che sembra l'origine del male che l'ingegnere Isaac Clarke si troverà suo malgrado ad affrontare. Salito a bordo della USG Ishimura insieme a una squadra di soccorso per rispondere alla richiesta di aiuto lanciata dalla sua fidanzata, Nicole, l'uomo scopre che in pratica l'intero equipaggio è stato massacrato dai Necromorfi: mostri alieni che nascono dai cadaveri delle persone e attaccano chiunque non sia infetto. Da dove arrivano? Qual è il loro obiettivo? Potremo scoprirlo nell'ambito di una versione completamente ridisegnata di questo survival horror, che abbiamo visto in anteprima alcune settimane fa.