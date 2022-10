Inkulinati, il provato della demo del Steam Next Fest di ottobre 2022

Ecco il nostro provato di Inkulinati, lo strategico medievale irriverente disponibile in demo tramite lo Steam Next Fest di ottobre 2022.

Inkulinati è diventato famoso in Italia prima di tutto per il suo nome che genera facile ilarità, ma questo gioco strategico colpisce soprattutto per le proprie qualità. In occasione dello Steam Next Fest, il team di sviluppo di Yaza Games ha reso disponibile una nuova demo con la volontà di rendere chiaro che l'irriverenza generale dell'esperienza (i muli che scoreggiano sono all'ordine del giorno dopotutto) non è l'unica freccia al proprio arco. Atteso per PC, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S, Inkulinati potrebbe essere uno dei giochi strategici più solidi in arrivo, nonché un'avventura dallo stile visivo unico. Per sapere nel dettaglio cosa ne pensiamo, però, dovete continuare a leggere questo nostro provato di Inkulinati.

Le basi La mano dell'Inkulinati che disegna una lumaca Vi abbiamo proposto tempo fa un provato di Inkulinati nel quale vi abbiamo spiegato le basi del sistema di gioco. La situazione, grossomodo, non è cambiata da allora e anche in questa demo ci ritroviamo ad affrontare scontri strategici a turni nei panni di un Inkulinati, ovvero un maestro o maestra dell'Inchiostro Vivo. L'Inkulinati è in grado di disegnare sui propri manoscritti medievali delle creature viventi e guidarle in battaglia contro quelle dell'avversario. Ogni creatura ha una classe, che sia il soldato con la spada o l'arciere o il mulo con la tromba, e può spostarsi e poi attaccare, oppure usare un'abilità speciale. Il campo di battaglia è bidimensionale, ma denso di elementi e livelli: ci sono scale per salire su piattaforme, ostacoli come barili, mobili, ma anche calderoni esplosivi o aree di pestilenza. Per vincere una partita di Inkulinati è necessario sfruttare bene le proprie creature, ma anche tutti gli oggetti sul campo. Una partita si svolge di norma evocando creature spendendo Inchiostro, il quale può essere recuperato facendo saltare il turno a una creatura oppure avendo un proprio guerriero in una casella dove è presente una macchia d'Inchiostro. Le partite sono pensate per non essere troppo lunghe e dopo un po' di Capitoli (che scattano ogni volta che tutte le creature in campo hanno finito il proprio turno) inizia l'Apocalisse, che è in grado di eliminare velocemente le creature in campo e portare alla sconfitta (o alla vittoria, se è l'avversario che si fa cogliere dall'Apocalisse per primo). Infine, in molti scontri, il nostro Inkulinati ha una propria versione in miniatura presente sul campo, la quale ha capacità superiori. Non può muoversi normalmente, ma tramite essa possiamo usare la nostra mano (quella "vera" che appare dall'alto sul campo di battaglia) per attivare varie abilità, come spostare di una casella un elemento a schermo, amico o amico, infliggere danni, curare, attivare bonus o malus. La morte della miniatura è ciò che determina la sconfitta.

Modalità Il nostro Inkulinati può prendere a pugno i disegni Questa nuova demo di Inkulinati, però, si concentra su modalità che in passato non abbiamo potuto provare. Prima di tutto, troviamo l'Accademia, ovvero una sorta di tutorial, ma anche un insieme di sfide che assumono una sfumatura puzzle. Ogni missione dell'Accademia è un livello preimpostato, con nemici, ostacoli e alleati fissi, che serve per insegnarci le mosse base del gioco. I livelli più bassi sono semplici, ma già a livello intermedio dovremo tentare più e più volte prima di trovare la strategia esatta pensata dagli sviluppatori per vincere tale missione. Se l'Accademia avesse, nella versione finale di Inkulinati, svariati livelli di questo tipo - con magari qualche ricompensa connessa - potrebbe essere una buona modalità alternativa. Il piatto forte, però, è il Viaggio, una modalità a giocatore singolo con un numero di vite massime. Il Viaggio è diviso in sezioni che si concludono con lo scontro con un altro Inkulinati, ma nel mezzo deve affrontare battaglie minori contro gruppi di belve solitarie, ma anche completare eventi speciali non di combattimento. Inoltre, questa modalità dispone di una storia da seguire, che ci porterà a essere l'Inkulinati più bravo di tutti. L'Apocalisse può eliminare creature in un colpo in Inkulinati Nel Viaggio dobbiamo accumulare oro per comprare nuove creature e altri potenziamenti per il nostro Inkulinati, tenere d'occhio la salute della nostra miniatura che non si recupera completamente tra uno scontro e l'altro ma anche migliorare la nostra Fama, che permette di attivare bonus aggiuntivi quando transitiamo in caselle come il Birraio, il Mercante o la Chiesa, che permettono di curarsi, potenziare la vita massima o diminuire la Noia. La Noia è una meccanica interessante di Inkulinati: ogni volta che disegniamo una creatura sul campo di battaglia, il nostro personaggio si annoia e alla partita successiva costerà di più usare quella stessa creatura. Questo serve per spingerci a usare sempre creature diverse e non focalizzarci solo sulle migliori o quelle che ci piacciono di più. Il Viaggio pare chiaramente il fulcro del gioco e la struttura ci è parsa solida e varia nelle prime fasi. Dovremo vedere quanto sarà lungo e quanto vario sarà sul lungo termine. Un combattimento di Inkulinati, si deve premere il tasto e fermarsi su un numero per il danno Infine, non mancano le già note battaglie uno scontro uno contro l'IA o altri giocatori, che si focalizzano unicamente sul combattimento. Si tratta delle modalità più usa e getta, perfette per una partitella veloce per quando non abbiamo troppo tempo per il Viaggio o l'Accademia. Inkulinati, in questo nuovo provato, ci ha colpito ancora una volta. Non solo lo stile irriverente è piacevole e la grafica unica, ma l'impianto strategico è solidissimo, con scontri non troppo lunghi, campi di battaglia ridotti ma densi di possibilità strategiche e modalità differenti con le quali divertirsi. Ovviamente dovremo attendere la versione completa per capire se le prime buone impressioni saranno confermate, ma nel frattempo vi consigliamo di provare la demo dello Steam Next Fest.

Inkulinati è un gioco di strategia irriverente, con uno stile grafico unico e una struttura ludica solida e, in queste prime impressioni, potenzialmente varia e densa di sfide. È sicuramente una delle demo di Steam che consigliamo a tutti coloro che non odiano gli strategici a turni. Per un giudizio completo dovremo attendere la versione completa, ma per ora l'impressione è più che positiva.