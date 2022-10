Offerte Amazon: Sony LinkBuds grigie al prezzo più basso di sempre

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di Sony LinkBuds di colore grigio. Lo sconto segnalato è di 80€, ovvero del 44%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure al box qui sotto. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo prodotto è 179.99€. Il prezzo effettivo era da tempo più basso, non oltre i 129.99€. Ciò che conta è che il prezzo odierno è il più basso di sempre per le Sony LinkBuds tramite Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Gli auricolari Sony LinkBuds sono Bluetooth e permettono di ascoltare la musica, eseguire chiamate e dispongono della funzione Speak-to-Chat che mette in automatico in pausa la musica quando inizi a parlare. Per controllare la musica, non devi neppure toccare i LinkBuds: bastano due tocchi davanti a un orecchio. Inoltre, Adaptive Volume Control ottimizza automaticamente il volume in base ai suoni circostanti, e devi solo dire "OK Google" o "Alexa" per attivare l'assistente vocale. Questi auricolari Sony sono dotati di resistenza all'acqua IPX4 e una durata della batteria fino a 17.5 ore.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Sony LinkBuds di colore grigio

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.