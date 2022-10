Need for Speed Unbound, aperti i preorder: ecco prezzo, edizioni e bonus di prenotazione

Ieri Electronic Arts ha annunciato ufficialmente Need for Speed: Unbound, il nuovo capitolo della serie racing arcade realizzato da Criterion e caratterizzato un comparto visivo a metà strada tra realismo e anime. Da ora sono disponibili i preorder del gioco su PS5, Xbox Series X|S e PC (via Steam, Epic Games Store ed EA App). Ecco i dettagli su prezzi, edizioni e bonus di prenotazione.

Come riportato sul sito ufficiale del gioco, la versione Standard di Need for Speed: Unbound sarà acquistabile al prezzo consigliato di 79,99 euro per PS5 e Xbox Series X|S e di 69,99 euro per PC.

È disponibile per l'acquisto anche Need for Speed Unbound Palace Edition al prezzo di 89,99 euro per console e di 79,99 euro per PC. Questa edizione include una serie di contenuti extra, che abbiamo elencato di seguito:

4 nuove auto personalizzate incredibilmente intense (una è una Golf GTI)*

Nuovi effetti di guida Gassy

Targa e decalcomanie Mashman

Esclusiva posa del personaggio e grafica del banner

Pacchetto esclusivo contenente 20 capi di abbigliamento

* Auto sbloccabili attraverso i progressi di gioco

Need for Speed Unbound

A prescindere dall'edizione che deciderete di acquistare, prenotando Need for Speed Unbound riceverete i seguenti bonus:

Effetto di guida

Targa

Adesivo e grafica del banner

150.000 $ in denaro (solo per multigiocatore)

Vi ricordiamo che Need for Speed Unbound sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022, se ancora non lo avete visto, ecco il primo trailer ufficiale. Ieri inoltre sono stati svelati i dettagli su risoluzione e framerate per tutte le piattaforme.