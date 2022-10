Apex Legends, l'EIC 2022 entra nel vivo

L'EIC 2022 Apex Legends sta per entrare nel vivo con le 26 squadre che partecipano al torneo che si affronteranno in diretta su Twitch per stabilire le gerarchie del groupstage italiano. Sarà possibile seguire la nuova giornata di gare sul canale di ESL Italia a partire dalle 20 del 7 ottobre.

L'EIC 2022 Apex Legends è uno dei principali tornei italiani dedicati al battle royale di Electronic Arts. A partecipare sono 26 team provenienti da tutta Italia che si sfideranno all'ultima kill in tre giornate di groupstage al termine delle quali si definirà la classifica con la quale accedere alla fase successiva. Dopo la prima giornata in testa ci sono gli Easy Win con 103 punti, seguiti a distanza da un nutrito gruppo di contendenti. Gli aNc Outplayed, infatti, sono secondi con 60 punti, seguiti da GBUFF Esports con 57 punti, SMG CREW ESPORT con 50, ZBM con 42 e TMT con 39.

Più in basso troviamo i Samsung Mornig Star che, dopo la fuoriuscita di Mox, devono ancora trovare la quadra per far funzionare la squadra al meglio. Anche i Nome Del Team stanno facendo fatica nonostante la presenza di Shrp dei Reply Totem. Il suo team, tutto italiano, è giovane, ma ha bisogno di tempo per trovare i giusti automatismi. Riflettori puntati sugli ZBM, i vincitori della scorsa cup di Open Fiber, che sono partiti lenti, ma potrebbero uscire alla distanza.

Notevole la crescita del team GBUFF, molto comunicativi e solidi. Anche gli aNc_Outplayed stanno crescendo di anno in anno. Il lavoro di coach Iscarai si vede tutto.

Gli Easywin, nomen omen, stanno dominando anche grazie all'amalgama che si è formata tra Moxx, Eufory e xLeppe. Saranno in grado di confermarsi nella seconda giornata?

Lo scopriremo a partire dalle 20 sul canale Twitch di ESL Italy!