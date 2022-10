Dead Space: l'anteprima del remake dell'avventura di Isaac Clarke, che non è mai stata così spaventosa

Gameplay spaziale

Dead Space: se l'originale ve lo ricordate così, forse è il caso di fare un ripasso...

Ed è bellissimo ritornarci oggi, mentre i publisher lentamente prendono atto che sottrarre ogni forma di complessità ai videogiochi sta iniziando a diventare controproducente. La cosa migliore di questo Dead Space Remake è proprio il suo essere un gioco del 2008, pensato e realizzato senza aver paura di spaventare troppo gli utenti sia attraverso l'azione vera e propria che con degli enigmi troppo elaborati, o un design dei livelli che non si accontenta di due corridoi messi in croce. Badate bene: complesso non significa per forza difficile.

Dead Space aveva i suoi livelli di difficoltà, ma anche scegliendo la modalità più facile il gioco non ti trattava mai come un idiota, rimanendo invece appagante e a suo modo deliziosamente tortuoso. Dead Space, l'originale come questo remake, preferisce pensare che se lo hai avviato è perché sei anche a disposto a giocare con lui, non hai preso il pad in mano perché ti stai annoiando o hai trenta minuti da buttare via. Ma se quel livello di difficoltà lo alzi...

Dead Space sa diventare un vero incubo. I nemici del gioco sono i necromorfi, aberranti creature che vivono i corpi dei morti storpiando e reinventando le loro forme, un po' come accadeva nell'indimenticabile La Cosa di John Carpenter. Di necromorfi ce n'è ovunque, mentre Isaac Clarke è uno solo, e non è nemmeno un guerriero, un soldato, un poliziotto; non ha nemmeno delle armi adatte, anzi questo povero diavolo non ne ha nemmeno una ed è costretto ad usare prevalentemente il suo equipaggiamento da minatore. Ma a un cuoco sarebbe andata decisamente peggio: gli strumenti di Isaac sono infatti pensati per intagliare rocce e pietre preziose, cavandosela piuttosto bene anche con le ossa scorticate dei necromorfi che potremo minuziosamente mutilare fino a quando non saranno più una minaccia.

In questo remake, gli sviluppatori hanno affidato parte della regia a un'IA che regolerà l'intensità di quel che incontreremo sulla nostra strada rivoluzionando in tempo reale l'atmosfera del gioco, per esempio agendo sulle luci, sul sonoro e i combattimenti, come anche cambiando tipologia e il numero dei necromorfi che ci aspetteranno lungo il percorso.