Nintendo Switch Sports: aggiornamento v1.2.1 cancellato perché blocca il gioco

Nintendo ha ritirato l'aggiornamento v1.2.1 di Nintendo Switch Sports perché molti utenti hanno lamentato blocchi al gioco dopo averlo installato. In particolare, pare che ci siano problemi all'avvio, con il caricamento che non va a buon fine.

Per questo motivo Nintendo ha rimosso l'aggiornamento e sta svolgendo le opportune indagini per scoprire dove possa essere il problema e applicare le correzioni adeguate a sistemare la situazione.

Naturalmente la casa di Mario ne ha anche approfittato per chiedere scusa ai giocatori per il piccolo disagio.

Di nostro immaginiamo che la versione modificata dell'aggiornamento arriverà a brevissimo. Non rimane che attenderla fiduciosi.

Per il resto, se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Nintendo Switch Sports, in cui abbiamo scritto:

Nintendo Switch Sports si è rivelato un'esperienza piacevole, assolutamente riuscita nel suo obbiettivo principale, e cioè far giocare chiunque, dall'appassionato al novizio. C'è una certa disparità tra i vari sport, sia come qualità (il badminton ci ha lasciati abbastanza perplessi), sia come complessità (il calcio è nettamente più stratificato degli altri), ma in generale si tratta di un'esperienza perfetta per il multiplayer locale, perché è in grado di divertire in pochi secondi, grazie alle meccaniche essenziali e ai controlli (motion) immediati. Anche a livello grafico il lavoro svolto è pregevole: non tanto a livello tecnico, quanto a livello stilistico. I nuovi personaggi sono meno iconici dei Mii, ma sicuramente più piacevoli da guardare, e animati meglio. L'online amplifica l'esperienza basilare: è vero che ci sarà un ranking per i giocatori competitivi, è altrettanto vero che la sua funzione principale, riuscita appieno, è quella di fornire alternative al gioco in locale. Perché sfidare assieme a un amico degli utenti in rete è sicuramente più divertente che limitarsi alla CPU. Sappiamo che il golf sarà introdotto in autunno, ma la nostra impressione è che sarà soltanto la prima aggiunta: Nintendo Switch Sports potrebbe essere un gioco in costante espansione. Lo sarà sicuramente negli elementi da sbloccare, forse anche per le specialità.