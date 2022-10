Offerte Amazon: SSD WD_Black SN850X 1 TB per PS5 e PC in sconto

Le offerte Amazon ci permettono di acquistare un SSD WD_BLACK SN850X da 7.300 MB/s per PC e PS5 da 1 TB. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo precedente è di circa 20€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma si tratta di una buona offerta. Quando scegliete il prodotto, potete scegliere una versione venduta e spedita da in venditore terzo, che costa qualche euro in meno ma che ha una spedizione più lunga.

Questo SSD da 1 TB propone velocità fino a 7.300 MB/s. È compatibile sia con PS5 che con PC. Misura 8 x 2.2 x 0.24 cm.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

SSD WD_BLACK SN850X

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.