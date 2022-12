Final Fantasy 16 mostrerà la potenza di PS5, il trailer Vendetta è in tempo reale, dice Yoshida

Il producer Naoki Yoshida ha svelato che l'ultimo spettacolare trailer di Final Fantasy 16 è completamente in tempo reale, affermando inoltre che il gioco dimostrerà la potenza dell'hardware di PS5.

Le parole di Yoshi-P arrivano dall'ultima livestream Letter from the Producer di Final Fantasy 14, dove per l'appunto ha dichiarato che tutti gli elementi che abbiamo visto nel trailer "Vendetta" sono calcolati in tempo reale e che volendo è possibile muovere la telecamera a piacimento nelle sequenze mostrate.

"È tutto in tempo reale. Nessun caricamento! È diventato un gioco che ti fa dire "guarda la potenza di PS5!"", ha detto Yoshida, come segnalato da Genki su Twitter.

Effettivamente sulla base di quanto visto finora nei trailer di Final Fantasy 16, il gioco sembra promettere molto bene dal punto di vista grafico, ma per tutte le valutazioni del caso sarà necessario attendere il suo debutto nei negozi.

A tal proposito vi ricordiamo che la data di uscita è fissata al 22 giugno 2023, giorno in cui Final Fantasy 16 sarà disponibile come esclusiva temporale per PS5. Il gioco sarà completamente doppiato in italiano. Se volete saperne di più, ecco il nostro speciale dedicato al cast dei doppiatori italiani.