Il 2022 di Xbox Game Pass: numeri e prospettive di un servizio ormai maturo

Un servizio in abbonamento che sta cambiando profondamente i metodi di fruizione dei videogiochi, non solo costellando l'annata di grandi produzioni incluse nel pacchetto fin dal giorno del lancio, ma mettendo a disposizione del pubblico centinaia di diamanti nascosti a un prezzo - attualmente - più che ragionevole. Eppure, nonostante le premesse, sono in molti a sollevare dubbi nei confronti dell'offerta: c'è chi paventa un teorico abbassamento della qualità generale delle opere, c'è chi ancora oggi ipotizza che sia economicamente insostenibile, c'è addirittura chi teme che questa deriva possa portare alla morte dell'industria intera.

A giugno di quest'anno Phil Spencer ha definitivamente gettato la maschera: la strategia di Microsoft nel mondo dei videogiochi orbita attorno all'idea di creare un enorme ecosistema digitale, slegato dal vetusto concetto di piattaforma e volenteroso di abbracciare il maggior numero possibile di appassionati. La casa di Redmond vuole diffondersi in maniera capillare fra "miliardi" di videogiocatori sparsi su diversi dispositivi, e l'arma scelta per combattere questa battaglia impossibile è proprio Xbox Game Pass .

I numeri del Game Pass nel 2022

Sarebbero stati 2.9 miliardi gli incassi del Game Pass nel 2021

Stando a quanto riferito dai portavoce di Sony in occasione della diatriba legale sorta attorno ad Activision-Blizzard, Xbox Game Pass conterebbe attualmente 29 milioni di abbonati. Se consideriamo le statistiche dichiarate nel corso degli anni passati, tale picco rappresenterebbe un incremento prossimo al 30% rispetto ai 18 milioni di gennaio 2021, e questo nonostante la carenza di grosse produzioni firmate Xbox Games Studios. Ciò significa che il pubblico di Microsoft sta finalmente guardando al Game Pass come a un prodotto autosufficiente anziché considerarlo un mero strumento per metter mano al singolo grande videogioco.

Contrariamente alle previsioni degli analisti, al momento il prezzo non è ancora aumentato: si parte da 9.99€/mese per la versione base o per il PC Game Pass, per arrivare ai 12.99€/mese per la variante Ultimate. Merita una menzione anche Xbox All Access, offerta introdotta in Italia ad agosto dello scorso anno che consente di portare a casa sia la console che il servizio in abbonamento a partire da un prezzo base di 24.99€/mese. A conoscere un incremento, già ufficializzato dallo stesso Spencer, saranno invece i videogiochi delle prime parti della casa, che nel corso del 2023 si adegueranno ai rincari della concorrenza.

Il valore complessivo di tutti i videogiochi contenuti nello scatolone in abbonamento ha toccato a marzo quota 9.442€. Il numero di titoli inclusi nel servizio è oscillato attorno a una media di 477 per la versione console e 411 per quella PC, 520 totali se consideriamo ogni singola opera. Di questi, 134 sono pubblicazioni indipendenti che hanno sfruttato il programma ID@Xbox, circa 72 sono produzioni first party di Xbox, mentre tutti gli altri rappresentano il frutto di partnership ad hoc, tra cui spicca quella siglata con Electronic Arts che ha condotto il catalogo di EA Play nel servizio.

Dai documenti relativi all'acquisizione di Activision-Blizzard è infine emerso un dato che fino a questo momento era stato oggetto di mera speculazione. Nel corso del 2021 Xbox Game Pass ha incassato 2.9 miliardi di dollari, una cifra che corrisponde al 18% dei ricavi complessivi di Xbox e al 30% del settore giochi e servizi. Tale somma, d'altra parte, fa unicamente riferimento alla versione console del Game Pass, e non è dato sapere come sia stata conteggiata: ci si chiede, ad esempio, se includa anche le microtransazioni nei titoli interni al servizio e i videogiochi venduti con sconti esclusivi per gli abbonati.