Fire Emblem Engage, lungo trailer giapponese ci introduce al gioco per Nintendo Switch

Fire Emblem Engage si mostra con un lungo trailer giapponese che ci introduce alle meccaniche e alla struttura del gioco, in arrivo su Nintendo Switch fra meno di quattro settimane: la data di uscita è fissata al 20 gennaio 2023.

Annunciato lo scorso settembre, Fire Emblem Engage è il nuovo capitolo della celebre serie Nintendo, ambientato mille anni dopo una terribile guerra in cui quattro regni hanno unito le forze per abbattere il potentissimo Drago Maligno e salvare così il mondo dalla distruzione.

Quella minaccia sta però per tornare, e così dovremo vestire i panni di un Drago Divino, evocare i più grandi eroi di Fire Emblem, trovare gli anelli emblemi sparsi per il mondo e utilizzare la loro energia per riportare la pace nel continente di Elyos.

Pur essendo in giapponese, il video presenta in maniera dettagliata le meccaniche che caratterizzano il solido sistema di combattimento a turni della serie, arricchito in questo caso dalla presenza di alcune novità e di svariati personaggi inediti.

Abbiamo parlato di questo e altri aspetti dell'esperienza nel nostro speciale dedicato a Fire Emblem Engage.