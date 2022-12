The Game Awards 2022, il discorso di Christopher Judge è da record

Christopher Judge ha stabilito un record con il suo discorso ai The Game Awards 2022: premiato nientemeno che da Al Pacino per la migliore interpretazione, l'attore ha parlato per ben sette minuti e cinquantanove secondi.

Oltre al record di 103 milioni di visualizzazioni, i The Game Awards 2022 hanno dunque conquistato un altro primato grazie a Judge, il cui "acceptance speech" è durato più di quello pronunciato agli Oscar del 1942 da Greer Garson, che parlò per cinque minuti e trenta secondi.

Sembra insomma che l'intervento del doppiatore di Kratos abbia avuto dei risvolti positivi, sebbene lì per lì la durata del suo discorso abbia causato non pochi grattacapi a Geoff Keighley e in generale alla scaletta dell'evento, costringendo i successivi vincitori a parlare poco e rapidamente per rientrare nei tempi.

Allo stesso modo, le reazioni rispetto alla performance di Judge ai The Game Awards 2022 sono state contrastanti: molti hanno apprezzato la sincerità e l'emozione espressi in quegli otto minuti, altri hanno trovato noioso e prolisso, quando non irrispettoso, il contributo dell'attore.

