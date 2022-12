Final Fantasy 16: chi sono i doppiatori italiani del cast?

Un Final Fantasy doppiato in italiano è un piccolo evento. In un panorama dove l'importanza della localizzazione delle voci viene continuamente sminuito, fa piacere notare come Square Enix abbia deciso di andare controtendenza, complice lo straordinario successo di Final Fantasy 7 Remake (chissà se la seconda parte a questo punto verrà doppiata). Dopo il trailer Vendetta, che ci aveva anticipato la sorpresa, l'annuncio ufficiale arrivato su PlayStation Blog ci ha svelato anche l'elenco dei doppiatori dei personaggi principali. Andiamo a scoprire il cast dei doppiatori di Final Fantasy XVI, con un piccolo excursus sulla loro carriera e sul personaggio che andranno a interpretare.

Clive Rosfield: Alessandro Capra Alessandro Capra è la voce del protagonista di Final Fantasy 16, Clive Rosfield La voce di Clive Rosfield, ovvero il protagonista di Final Fantasy 16, sarà quella di Alessandro Capra. Alessandro ormai è ben noto ai giocatori e molti hanno riconosciuto la sua voce già dal trailer. Nato a Milano il primo ottobre, tra i suoi ruoli principali possiamo citare Johnny Charisma in Batman: Arkham Knight, Lucas Baker in Resident Evil 7, Edward Kenway in Assassin's Creed IV: Black Flag, Conrad in The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, Sam da giovane in Uncharted 4 e Connor in Detroit: Become Human. Nel mondo dell'animazione ha doppiato Frank Foreman in Inazuma Eleven Go: Galaxy, Bumblebee in Transformers Prime Beast Hunters e Transformers Robots in disguise, per fare un paio di esempi, mentre per le serie TV possiamo citare personaggi come Max Thunderman ne I Thunderman oppure Tony Padilla (Christian Navarro) di Tredici; e ancora Lazlo (Maciej Musial) in The Witcher, Luka (Matthew Yang King) in The Witcher: Nightmare of the Wolf, un giovane Dominic Toretto (Vinnie Bennett) in Fast & Furious 9 - The Fast Saga e molti altri. Potete trovare il curriculum completo sul suo sito ufficiale (lo trovate tra le fonti in calce) e se volete saperne di più potete recuperare anche la nostra intervista su Twitch insieme a un altro "assassino", Max Di Benedetto. Il suo personaggio in Final Fantasy XVI, Clive Rosfield, è il protagonista. Primogenito dell'arciduca di Rosaria, Clive non viene però scelto dal destino come araldo della fenice: questo pesante fardello viene affidato a Joshua, suo fratello minore. In cerca di uno scopo nella vita, Clive decide di dedicarsi all'arte della spada e l'addestramento porta i suoi frutti quando ad appena 15 anni vince il trofeo ducale e viene nominato primo scudo di Rosaria. Ha dunque il compito di proteggere la fenice e Joshua, oltre all'abilità di brandire una parte del fuoco dell'Eikon. Tuttavia, andando avanti nella storia, verrà coinvolto in un'enorme tragedia: la sua carriera si arresta per mano di Ifrit, un misterioso Eikon oscuro, e ciò lo spinge ad imboccare l'insidiosa strada della vendetta.

Joshua Rosfield: Arturo Sorino Arturo Sorino è la voce di Joshua Rosfield in Final Fantasy 16 Nato a Roma il 28 aprile 2008 e figlio del doppiatore Angelo Sorino, Arturo Sorino è la voce di Joshua Rosfield. Nonostante la giovanissima età, è già stato nel cast di opere cinematografiche di altissimo profilo: sue, per esempio, le voci di Hansel (Sam Leakey) in Gretel e Hansel, di Yorki (Archie Yates) in Jojo Rabbit e di Tommy Maximoff (Jett Klyne) in WandaVision e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Al momento non abbiamo notizie su videogiochi da lui doppiati. Il suo personaggio in Final Fantasy 16 è il secondogenito dell'arciduca di Rosaria e fratello minore di Clive. Joshua Rosfield si è risvegliato come Araldo della Fenice ma, nonostante l'educazione aristocratica, tratta i sudditi del padre con fare gentile e affettuoso. Nutre una profonda ammirazione anche per Clive e si rammarica spesso per essere stato proprio lui, il fratello più esile e studioso, a ereditare le fiamme della Fenice al posto del fratello maggiore, più forte e impavido. Mentre Clive tende a gettarsi a capofitto nelle situazioni più pericolose, Joshua è capace di abbattersi alla vista di una carota nel piatto. Presto, però, i suoi problemi diventeranno ben più gravi, quando rimarrà coinvolto nei tragici eventi che cambieranno per sempre la vita di Clive.

Jill Warrick: Ilaria Silvestri e Beatrice Maruffa Jill Warrick da adulta è doppiata da Ilaria Silvestri in Final Fantasy 16 Jill Warrick da giovane adulta sarà interpretata da Ilaria Silvestri, già doppiatrice di Eivor (femmina) in Assassin's Creed Valhalla (è anche la voce di Cira, leader della ribellione di Mykonos, in Assassin's Creed Odyssey). Ilaria ha avuto numerosi ruoli in videogiochi, tra cui quelli di Carmina Rye in Far Cry New Dawn, Morgana in League of Legends e Farah Karim in Call of Duty: Modern Warfare. È poi voce di Riz-028 (Natasha Culzac) nella serie TV di Halo. Ha doppiato Nora (Julia Franz Richter) in Undine - Un amore per sempre e Gianna (Zoë Pastelle Holthuizen) in Blue My Mind - Il segreto dei miei anni. Inoltre nelle serie tv ha doppiato anche Ani Achola (Grace Saif) in Tredici, Austin (Kerry Bishé) in Super Pumped, Emily (Alexis Bledel) in The Handmaid's Tale e Ingrid (Lucy Martin) in Vikings. Jill da bambina è invece doppiata da Beatrice Maruffa, voce di Kali/"Otto" (Linnea Berthelsen) in Stranger Things e di Yoko Tanaka (Naomi J. Ogawa) in Mercoledì. Il loro personaggio, Jill Warrick, proviene dai decaduti Territori del Nord: fu strappata alla sua terra natale in tenera età e posta sotto la tutela di Rosaria, assicurando così la pace tra le due nazioni in guerra. Grazie all'arciduca, deciso a crescerla insieme ai suoi figli, Jill a dodici anni fa parte della casata Rosfield tanto quanto Clive e Joshua. Umile, gentile e dall'animo generoso, è presto diventata la più fidata confidente dei due fratelli.

Cidolfus Telamon: Alberto Angrisano Alberto Angrisano è Cidolfus "Cid" Telamon in Final Fantasy 16 Alberto Angrisano è la voce di Cidolfus Telamon. Nato a Napoli il 28 aprile 1963 e padre del giovane doppiatore Leonardo Angrisano, dal 1987 svolge la sua attività di attore di prosa e doppiatore. È la voce di attori di grande spessore, come Idris Elba (cui ha prestato la voce in RocknRolla nel personaggio di Mumbles, The Losers con William Roque, nel Marvel Cinematic Universe, dov'è Heimdall, il guardiano del regno di Asgard, e in molte altre pellicole) e Michael Kenneth Williams (anche nel film Assassin's Creed dove interpreta l'assassino Moussa). Per i videogiochi è accreditato come Superman in LEGO Batman 3 - Gotham e oltre, il Detective Norman in Mafia: Definitive Edition e soprattutto Gerard Bieri in Horizon Forbidden West. Voce ufficiale del canale National Geographic Channel italiano dal 1999, come attore lo troviamo nel cast di "Sul mare" e in quello di "Squadra antimafia - Palermo". Uno dei suoi più recenti ruoli è stato quello di Michele Aragona nella serie "I bastardi di Pizzofalcone". Il suo personaggio, Cidolfus Telamon, è il "Cid" di questo capitolo (personaggio ricorrente nella serie pur con aspetto e ruolo diverso). È uno dei membri del gruppo di Clive: un soldato divenuto fuorilegge che mira a creare un luogo in cui i Portatori perseguitati e i Dominanti sfruttati possano morire alle proprie condizioni. Uomo di scienza, conduce varie ricerche affinché lui e la sua banda di dissidenti possano riuscire a vivere nelle terre morte. Cid è il Dominante dell'Eikon Ramuh, che si è risvegliato in lui poco dopo essere sbarcato sulle coste di Valisthea. Grazie a questo potere è riuscito a farsi strada nei ranghi dell'Esercito Reale Waloediano, dove ha incontrato Benedikta Harman. La rivista giapponese Famitsu suggerisce che il nome completo del personaggio possa essere un omaggio ai Cidolfus di Final Fantasy Tactics (Cidolfus Orlandeau) e Final Fantasy XII (Cidolfus Demen Bunansa) visto che il producer Naoki Yoshida è un grande fan di Yasumi Matsuno, creatore del mondo di Ivalice. La rivista nipponica ha anche notato che i nomi Ivalice e Valisthea condividono il suono "valis" e che Rosaria appare in entrambi i mondi: la relazione tra i due rimane però poco chiara.

Hugo Kupka: Francesco Rizzi Francesco Rizzi è la voce di Hugo Kupka in Final Fantasy 16 Nato a Milano nel 1988, Francesco Rizzi è la voce di Hugo Kupka. Ha iniziato l'attività di doppiatore dall'ottobre 2013 e nel corso della sua carriera ha doppiato attori come Ewan McGregor in Son of a Gun (il suo personaggio Brendan Lynch). Anche lui appassionato di videogiochi, è noto principalmente come Wario in WarioWare Gold, Deacon St. John in Days Gone, Luther in Detroit: Become Human, Saint-14 in Destiny 2 e Colt in Deathloop. Quello di Hugo Kupka è un personaggio interessante. Un tempo soldato semplice dell'esercito repubblicano, il suo risveglio come Dominante dell'Eikon Titano l'ha proiettato alla ribalta della politica dhalmekiana, dove ha sfruttato la sua nuova posizione come uomo più potente della Repubblica per influenzare l'esercito della nazione e le decisioni politiche, ammassando così una considerevole fortuna personale. È diventato consigliere economico permanente con un'ascesa fulminea, improvvisa e inaspettata. Sebbene si dica che chi possiede tutto non voglia nulla, Benedikta Harman gli insegnerà che i soldi e il potere non sono le uniche cose che il mondo ha da offrire.

Dion Lesage: Luca Appetiti Luca Appetiti è la voce di Dion Lesage in Final Fantasy 16 Nato a Roma, Luca Appetiti darà la voce a Dion Lesage. Potreste averlo sentito in Riverdale nel personaggio di Joaquin DeSantos (Rob Raco), in Discovery of Witches nel ruolo di Benjamin Fuchs (Jacob Ifan), mentre nei videogiochi ha avuto delle parti in Fallout 4, XCOM 2, Assassin's Creed Origins, Cyberpunk 2077 (dove interpreta Angel), Watch Dogs 2 e Deus Ex: Mankind Divided. I suoi personaggi più noti sono Vaughn in Borderlands 3, Liam O'Neal in The Evil Within 2, Staci Pratt in Far Cry 5 e il comandante Jacob Hendricks in Call of Duty Black Ops 3. Il suo personaggio, Dion Lesage, è principe del Sacro Impero di Sanbreque e capo dell'ordine più nobile e temuto dei cavalieri: i dragoni. È amato e rispettato dal popolo e dalle truppe, anche per le numerose volte in cui ha cambiato le sorti della battaglia in loro favore. Canzoni sull'eroismo del principe guerriero e sul suo Eikon, Bahamut, il Re dei Draghi, sono sempre sulle labbra e sui liuti dei bardi di Sanbreque. Ma nell'Impero non va tutto bene, e le ombre che si stanno addensando potrebbero arrivare a soffocare persino la luce di Bahamut...