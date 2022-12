Dead Island 2: autori spiegano come mai è ambientato a Los Angeles, che non è un'isola

Per quale motivo Dead Island 2 è ambientato a Los Angeles, che notoriamente non è un'isola? Lo hanno spiegato gli sviluppatori del gioco nel corso di un'intervista con Game Informer, parlando di come la città venga confinata e... isolata dopo l'invasione di zombie.

In uscita il 28 aprile 2023, Dead Island 2 si svolgerà a LA perché "ci sono tantissime opportunità e potenziale in termini di scenari ma anche per quanto riguarda i personaggi, il personale e gli zombie stessi", ha detto il design director Adam Duckett.

"C'è questa vivacità donata dai luoghi assolati, dalle spiagge, dalle ville esotiche di Bel-Air e oltre. Si tratta di un'ambientazione fantastica in cui inserire un'esperienza di combattimento come quella di Dead Island 2."

"Los Angeles possiede una cultura e un'identità piuttosto eccentriche, riconosciute in tutto il mondo", ha aggiunto il creative director James Worrall. "Che ci siate stati o meno, l'abbiamo vista tutti attraverso il filtro di Hollywood e credo che questo approccio sia un gran bel modo per divertirsi mentre si va in giro a prendere a pugni gli zombie."

"Ci sono due o tre livelli di interpretazione: la versione fantasy di LA che tutti conosciamo attraverso Hollywood, ciò che resta dei tentativi di evacuazione falliti e in cima a tutto la classica invasione di zombie. Tuttavia abbiamo fatto molta attenzione ad aggiungere colori e vivacità."

"L'art director Adam Olsson e il suo team hanno fatto un lavoro fantastico nel rendere questo posto... glamour. Nel gioco non ci troveremo di frotne a una qualche versione di Fallujah o a una zona di guerra: sarà ancora uno spazio facilmente navigabile e con cui relazionarsi."