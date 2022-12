Maskmaker: una colorata fiaba in realtà virtuale

Maskmaker, il nuovo titolo sviluppato da Innerspace VR e prodotto da Vertigo Games (il ramo di publishing e di sviluppo VR del gruppo PLAION) è esattamente questo, un perfetto gioco introduttivo al mondo della realtà virtuale. Fate attenzione però a non partire con il piede sbagliato, perché semplice, comprensibile e minimalista non sono affatto sinonimi di attributi come noioso e scontato. Vi raccontiamo di più nella nostra recensione di Maskmaker , testato su Meta Quest 2.

Nonostante il videogioco sia ormai un prodotto d'intrattenimento più che sdoganato, il mercato offre in continuazione titoli pensati per avvicinare nuovi giocatori. Parliamo di quei giochi che adottano volutamente una grammatica ludica basilare: pochi concetti e ripetuti in meccaniche di gameplay facili da assimilare, che con il passare dell'avventura possono complicarsi ma rimanendo sempre riconoscibili. Alcuni decidono di mascherare l'immediatezza del gameplay dietro a comparti grafici e narrativi imponenti, altri che abbracciano la propria semplicità.

La storia delle maschere

Maskmaker si svolge a metà strada tra il mondo reale e un regno incantato

Riprendendo un po' quanto già fatto con il bellissimo A Fisherman's Tale, il team di Innerspace VR decide anche per Maskmaker di raccontare una storia fantastica e onirica. La trama infatti si configura come una delicatissima fiaba, che mette al centro della narrazione la figura del Maskmaker, il costruttore di maschere. Questo artigiano infatti non è come tutti gli altri falegnami ma è in grado di intagliare maschere magiche, capaci di teletrasportare chi le indossa in un regno magico. Noi arriviamo alla porta della bottega del Maskmaker durante una notte, assistendo a un brutto litigio tra l'anziano proprietario del negozio e il suo apprendista. L'uscio è aperto e, dopo aver risolto un piccolo puzzle ambientale, entriamo nella parte segreta della bottega. Da qui in poi verremo guidati da diverse voci narranti, che nel corso dell'avventura ci mostreranno tutti i diversi punti di vista della storia, svelandone i segreti.

La voce narrante fuori campo è una scelta che titoli in VR adottano poiché perfettamente funzionale all'azione di gioco, e al contempo estremamente economica per lo sviluppatore. Durante i dialoghi saremo sempre intenti a fare qualcos'altro e raramente ci troveremo fermi e passivi in un punto ad ascoltare. Durante alcuni flashback avremo poi modo di osservare la scena da spettatore invisibile, navigandola liberamente e posizionandoci dove vorremo. Queste scelte narrative, come dicevamo, sono dettate anche da una certa economia e in questo caso Innerspace, già forte di una serie di espedienti testati con A Fisherman's Tale, adotta soluzioni volte chiaramente al risparmio ma che non sembrano mai tali al giocatore. Nel concreto, la voce narrante evita di avere un personaggio non giocante costantemente animato; nei flashback i protagonisti del ricordo sono rappresentati attraverso sagome nere, per sottolineare la natura passata dell'evento, mentre i pochi interlocutori con cui parleremo di persona nel corso dell'avventura indossano tutti una maschera, che ne cela i movimenti del volto. La bravura dello sviluppatore è stata quella di integrare tutti questi espedienti in modo coerente nel gioco riuscendo nell'impresa, visto che durante il corso dell'avventura lo stile narrativo è perfettamente coerente con tutto il resto del gioco.

Un altro aspetto narrativo che abbiamo apprezzato di Maskmaker è il lavoro svolto sulla simbologia della maschera. Se da un lato la storia si configura come una fiaba, dall'epilogo forse un po' telefonato, la riflessione sull'utilizzo materiale e sul significato metaforico della maschera è quello che regala un po' di spessore alla vicenda. Alcune delle voci narranti che ci seguiranno sono proprio gli spiriti che vivono nel regno magico attraverso cui le maschere conducono, chiamati Spiriti del Carnevale. Queste figure onniscienti incarnano le leggi del Carnevale, moniti che tutti devono seguire per non perdersi dietro la maschera che indossano. Amare sé stessi senza cedere alla vanità, avere coscienza di sé stessi per non dimenticare chi siamo ed essere aperti e tolleranti per non isolarsi, dimenticandoci di chi vive accanto a noi. A tutti è concesso di tanto in tanto indossare una maschera, fingere per un attimo di essere diversi da ciò che siamo, ma non bisogna mai dimenticare che la maschera esige sempre un prezzo e che, indossata troppo a lungo, può diventare una menzogna.