Dead Island 2 è stato rimandato di nuovo: la nuova data di uscita

Dead Island 2 è stato di nuovo rimandato. Il ritardo è di 12 settimane e la nuova data di uscita è ora fissata per il 28 aprile 2023.

L'informazione arriva direttamente dagli sviluppatori del gioco tramite l'account ufficiale Twitter. Nel tweet viene scritto: "Il ritardo è solo di 12 settimane e lo sviluppo è nelle fasi finali ora. La nuova data di uscita per Dead Island 2 sarà il 28 aprile 2023".

Insieme al tweet è presente un'immagine che include il seguente testo: "Abbiamo importanti informazioni da condividere, quindi strappiamo il cerotto subito. Abbiamo deciso di rimandare Dead Island 2. La nuova data di uscita sarà il 28 aprile 2023. L'ironia di rimandare Dead Island 2 ci è perfettamente chiara e siano delusi tanto quanto lo siete indubbiamente voi. Il ritardo è di sole 12 brevi settimane e lo sviluppo è nella fase finale ora: ci prenderemo il tempo che serve per assicurarci che possiamo pubblicare un gioco di cui essere fieri. Per coloro che aspettano da anni, grazie per aver pazientato con noi."

L'immagine poi continua: "Nel frattempo, pubblicheremo un nuovo eccitante trailer e un gameplay al Dead Island 2 Showcase che andrà in onda il 6 dicembre 2022 sul nostro canale Twitch e YouTube, così come sul sito di Dead Island".

Potremo quindi vedere il gioco in azione tra non molto, ma l'uscita è stata rimandata. Come detto dagli sviluppatori, molti giocatori aspettano da anni, quindi quelle 12 settimane non sono una mole di tempo incredibile.

Tra le più recenti novità a tema Dead Island 2, abbiamo scoperto che le armi si romperanno con l'uso, ma il gioco sarà generoso con gli equipaggiamenti.