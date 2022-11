The Dark Pictures Anthology Directive 8020: trailer del nuovo horror per la Stagione 2

Domani, 18 novembre 2022, sarà disponibile il nuovo gioco della serie The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. Come è da tradizione per Supermassive Games, il team ha sfruttato tale gioco per condividere un teaser del prossimo capitolo: The Dark Pictures Anthology: Directive 8020. Il trailer è quindi stato registrato e condiviso online da un giocatore che ha già accesso al gioco. Potete vederlo poco sotto.

Ricordiamo che The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 segnerà l'inizio della Stagione 2 della saga, con la Stagione 1 che è composta da Man of Medan, Little Hope, House of Ashes e The Devil in Me.

The Dark Pictures Anthology: Directive 8020, come è facile intuire dal nome e ancora più facile capire vedendo il trailer qui sotto, ci porterà nel futuro e più precisamente nello spazio.

Il trailer di The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 è ambientato nella COC Cassiopeia, una nave spaziale che si trova nella costellazione Cetus. Pare che la nave stia cercando la nuova casa per l'umanità ma qualcosa va storto e sembra che l'equipaggio stia morendo sotto gli attacchi di qualche entità, probabilmente aliena, non meglio definita.

Si tratta di un netto cambio di ambientazione per Supermassive Games, che fino ad oggi era rimasta con i piedi ben piantati per terra (o sul mare, in caso di Man of Medan). Per ora si tratta solo di un semplice teaser, ma è per certo interessante.

The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 è uno dei cinque marchi registrati da Supermassive Games non troppo tempo fa, insieme a The Craven Man, Presents: O Death, Intercession e Winterfold. Possiamo quindi pensare che anche gli altri prodotti siano reali e, prima o poi, in arrivo?