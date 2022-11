Volition passa da Deep Silver a Gearbox: gli autori di Saints Row sono stati trasferiti internamente

Lo sviluppatore di Saints Row, Volition, passerà da essere una filiale di Deep Silver a essere una filiale di The Gearbox Entertainment Company. Questo è quanto annunciato da Embracer Group. Ricordiamo che Embracer Group è la società madre di entrambe le aziende: si tratta quindi di uno spostamento interno.

Il comunicato stampa condiviso da Embracer Group recita come segue, in traduzione: "In futuro, Volition passerà a far parte di Gearbox, che ha tutti gli strumenti, compreso un team di gestione esperto negli Stati Uniti, per creare futuri successi presso Volition. Questo è il primo trasferimento interno di gruppo in cui spostiamo un importante studio tra gruppi operativi, ma non è necessariamente l'ultimo".

Embracer Group ha inoltre dichiarato che l'ultimo titolo della serie Saints Row, lanciato il 23 agosto, "non ha soddisfatto tutte le aspettative e ha lasciato la fanbase parzialmente polarizzata", ma dal punto di vista finanziario "è stato in linea con le aspettative del management nel trimestre".

Saints Row non ha soddisfatto appieno

Non è chiaro se questo trasferimento porterà cambiamenti nel tipo di prodotti sviluppati da Volition. Come detto anche da Embracer, pur vero che i ricavi sembrano in linea con le aspettative, Saints Row non ha esattamente convinto tutti e questo potrebbe essere uno dei motivi per i quali la gestione del team è passata a una compagnia differente.

Probabilmente dovremo attendere un po' per vedere i frutti di questa decisione.