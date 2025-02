Directive 8020: data di uscita e un nuovo trailer per la nuova cine-avventura horror di Supermassive

In questo caso, l'horror caratteristico dei titoli Supermassive si tinge di fantascienza , portandoci in un'ambientazione che ricorda qualcosa di Dead Space e Alien: Isolation, ma sempre con la paura incombente.

Directive 8020 è tornato a farsi vedere con un nuovo trailer in occasione dello State of Play : la nuova avventura horror cinematografica di Supermassive ha ora una data di uscita fissata per il 2 ottobre 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Una missione improvvisamente rischiosa

Potete conoscere meglio questa nuova produzione degli autori di The Quarry e Until Dawn nella nostra anteprima di Directive 8020, in cui analizziamo più approfonditamente il gioco.

Nella storia, la Terra sta morendo e all'umanità non resta più tempo, con l'unica speranza affidata al pianeta Tau Ceti f, a dodici anni luce da casa.

La nave Cassiopea è inviata per preparare la strada all'esodo, ma questa si schianta sul pianeta e gli astronauti si accorgono presto di non essere soli. Nel gioco seguiamo dunque gli eventi dell'equipaggio della Cassiopea, il quale dovrà agire d'astuzia per sopravvivere a un organismo alieno in grado di assumere le sembianze delle sue prede.

A questo punto, Directive 8020 ha finalmente una data di uscita precisa, fissata per il 2 ottobre e giusto in tempo per il periodo di Halloween, non a caso.