Lo sparatutto futuristico Metal Eden è stato annunciato con un trailer allo State of Play

Durante lo State of Play di febbraio abbiamo rivisto nuovamente Codename Final Form , lo sparatutto futuristico del team polacco Reikon Games. Il progetto ha cambiato nome ora, diventando Metal Eden , e sembra in formissima, come possiamo vedere dal trailer pubblicato per l'occasione, che trovate nel player sottostante.

I primi dettagli su Metal Eden

Stando ai dettagli svelati dagli sviluppatori, in Metal Eden vestiamo i panni di ASKA, una androide da combattimento avanzato inviata in una missione suicida per recuperare i nuclei dei cittadini da Moebius, una città orbitale diventata una trappola letale.

Nel gioco dovremo farci strada in ambientazioni futuristiche, affrontare frenetici combattimenti contro avversari cibernetici e scoprire i segreti dietro al misterioso progetto Eden. Come possiamo vedere dal trailer, il gioco mette una certa enfasi sull'agilità della protagonista, in grado di correre sui muri ed eseguire lunghi balzi nelle ambientazioni, oltre che su un variegato repertorio di gadget e armi da fuoco.

