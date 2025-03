Metal Eden avrà un demo gratuita: vediamo la data di uscita e cosa conterrà la prova gratuita dell'FPS

Metal Eden è in arrivo tra poche settimane, ma se questo sparatutto sci-fi del team di Ruiner vi ispira e non riuscite ad attendere così a lungo, sarete felici di sapere che avrete modo di provarlo in anticipo .

I dettagli sulla demo di Metal Eden

La versione di prova dello sparatutto sarà disponibile a partire dall'8 aprile. Includerà le Missioni 0 e 1 del gioco principale. La prima serve per apprendere le meccaniche base di Metal Eden e farsi un'idea di quale sia il suo obiettivo e quali siano i punti fondamentali della storia del videogioco.

La successiva, invece, introduce elementi aggiuntivi come i sistemi di potenziamento del corpo della protagonista così come gli upgrade delle armi, tutti fattori fondamentali per far sì che i giocatori di Metal Eden siano in grado di sopravvivere agli scontri.

Le prime fasi gioco sono pensate per non essere troppo complesse o caotiche, ma man mano che si avanza l'intensità delle battaglie di Metal Eden crescerà e incoraggerà i giocatori a usare strategie diverse per avere la meglio sui robot avversari.

La demo rimarrà accessibile anche dopo la pubblicazione del videogioco completo, prevista per il 6 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Se volete scoprire di più su Metal Eden, inoltre, potete fare riferimento al video presentato da poco al Future Games Show, che mostra quanto dinamici possono essere gli scontri a fuoco.