Il numero di giocatori PC ha superato quello dei giocatori console, ma giocano soprattutto a giochi vecchi

I risultati nascono da un sondaggio somministrato a 73.000 giocatori, con dati provenienti da oltre 10.000 giochi . Da questi si ricava una crescita costante del mercato PC, con una stima di 873,5 milioni di giocatori nel 2023, in aumento a 907,5 milioni nel 2024. Il pubblico console è molto indietro: per il 2024 è stato conteggiato in 653,1 milioni di persone (che non corrispondono alla base installata delle sole console di ultima generazione, ma a un concetto di console allargato).

Non è una piattaforma per giovani

Secondo i dati di Newzoo, i giocatori PC sono "fortemente orientati verso giochi live service più vecchi". I dati mostrano che da gennaio 2024 a dicembre 2024, il 67% delle ore giocate su PC sono state dedicate a un gioco che aveva sei o più anni. Un ulteriore 25% delle ore giocate sono state dedicate a giochi che avevano tra i due e i cinque anni, e il restante 8% del tempo è stato speso per giochi che hanno meno di due anni.

Secondo i dati di Newzoo, il blocco del 67% si suddivide come segue:

Il 7,1% del totale delle ore trascorse sono state dedicate a Counter-Strike: Global Offensive / Counter-Strike 2

Il 6,4% sono state dedicate a League of Legends

Il 6,2% sono state dedicate a Roblox

Il 5,8% sono state dedicate a Dota 2

Il 5,4% sono state dedicate a Fortnite

I live service come Fortnite fanno gola a tutti

La sostanza è che i giocatori PC trascorrono in modo predominante il loro tempo su giochi più vecchi: il 92% del nostro tempo è dedicato a giochi che hanno più di due anni, con titoli quali Counter-Strike 2 che assorbono da soli una percentuale di tempo di gioco comparabile a quella dei giochi nuovi. Il sondaggio risponde anche alla domanda sul perché gli editori sono così presi dal modello live service, nonostante i molti fallimenti. La risposta è semplice: quando va bene, è una gallina dalle uova d'oro che produce milioni di dollari per anni e anni.

Uno dei motivi per cui il pubblico preferisce i giochi vecchi è da ricercare anche nel prezzo dei PC moderni. Non tutti possono permettersi o hanno voglia di spendere migliaia di euro / dollari per aggiornare la loro macchina e, quindi, si accontentano di continuare a giocare a titoli che conoscono bene e che non hanno bisogno degli ultimi ritrovati in fatto di hardware. Quindi giocare dei live service free-to-play su macchine vecchie rappresenta un bel risparmio, che non sacrifica le ore di divertimento.