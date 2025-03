FBC: Firebreak mira ai PC di fascia bassa e a Steam Deck: arriverà anche su Nintendo Switch 2? Remedy risponde

FBC: Firebreak - lo sparatutto cooperativo dai creatori di Control e Alan Wake 2 - è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X | S ed è previsto per questa estate.

Come spesso accade in questo periodo per i giochi in arrivo nei prossimi mesi, viene da chiedersi se magari tra le piattaforme sulle quali è previsto vi sia in realtà anche Nintendo Switch 2. Kotaku l'ha quindi chiesto al game director, Mike Kayatta.