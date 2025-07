FBC: Firebreak verrà migliorato, Remedy torna a parlare dei problemi del gioco

Remety Entertainment è tornata a parlare di FBC: Firebreak per ribadire che il gioco verrà migliorato, in particolare negli aspetti più critici. La fase introduttiva, ad esempio: lo studio ha notato che molti utenti abbandonano l'esperienza dopo meno di un'ora ed è chiaro che ciò non va affatto bene.

"Il gioco riceverà il suo primo grande aggiornamento a settembre e, da qui ad allora, le comunicazioni saranno più ridotte", ha spiegato il team di sviluppo in un post pubblicato su Steam. "Alcune funzionalità saranno presenti, altre no, alcune arriveranno prima del previsto, altre più tardi."

"Dare troppe informazioni in largo anticipo, quando le funzionalità non sono ancora del tutto confermate, può metterci nei guai. Tuttavia, vogliamo rimanere trasparenti e tenervi informati su ciò che arriverà, anche se la situazione potrebbe cambiare."

"Abbiamo visto molti giocatori entrare nel gioco e uscire entro la prima ora. E ciò perché la nostra prima ora può essere frustrante: ti senti inefficace e confuso su cosa fare. Questo aspetto va migliorato."