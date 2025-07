Microsoft ha chiuso il servizio Film e TV, ma gli acquisti fatti potranno essere ancora fruiti

Microsoft ha annunciato la chiusura definitiva del suo servizio Film e TV , che consentiva agli utenti Xbox e PC di noleggiare o acquistare film e fruirli sui loro schermi. L'azienda ha confermato che non fornirà più questo servizio sulle due piattaforme, sebbene gli acquisti fatti saranno onorati, il che significa che sarà ancora possibile guardarli (nel caso degli affitti, fino alla scadenza del periodo indicato al momento della spesa).

Senza preavviso

Gli utenti Xbox hanno ricevuto conferma della novità, non troppo allegra, tramite un messaggio diretto sulla loro console e Microsoft ha fornito una FAQ più dettagliata sul sito web ufficiale dell'azienda per spiegare i dettagli della situazione.

"Microsoft ha interrotto la vendita di nuovi film e contenuti TV. Puoi ancora accedere ai contenuti acquistati in precedenza su dispositivi Windows e Xbox."

Oggigiorno esistono molti altri modi per acquistare e noleggiare film sulle console Xbox, ma questo segna comunque la fine di un'era. Quantomeno è l'ennesimo pezzo della Xbox storica che viene meno.

"Film e TV di Microsoft" è stato ora completamente rimosso dal Microsoft Store su Xbox e non c'è quasi più traccia della sua esistenza. La versione Windows è ancora accessibile, ma i limiti sono già in uso. Peccato anche per l'annuncio repentino. Immaginiamo che un preavviso minimo della sospensione del servizio avrebbe fatto piacere a molti, soprattutto a chi usava Film & TV regolarmente.