Microsoft licenzia 200 sviluppatori di Candy Crush: sostituiti dall'IA che loro stessi hanno creato

Una vicenda dal sapore per nulla dolce e per nulla paragonabile ad una caramella scuote l'industria videoludica: Microsoft ha licenziato circa 200 dipendenti di King, lo studio responsabile e che ha dato i natali a Candy Crush, rimpiazzandoli con strumenti di intelligenza artificiale che essi stessi avevano contribuito a sviluppare.

Secondo quanto riportato da MobileGamer.biz, i tagli avrebbero colpito principalmente i team di level design, user experience e copywriting. Non sono mancate le polemiche per questa decisione e in particolar modo segnaliamo una dichiarazione anonima di uno degli sviluppatori coinvolti in questa tornata di licenziamenti.